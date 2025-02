Kurioser Moment in Schiltach: Darum brachte der Bürgermeister Äste in die Ratssitzung mit

1 Die Äste lagen die Sitzung über in der Mitte des Saals. Foto: Ortmann

Mit einem kuriosen Moment begann die Gemeinderatssitzung in Schiltach am Mittwoch: Bürgermeister Thomas Haas legte einen Haufen Äste in die Mitte des Saals. Er nahm damit Bezug auf die Bürgerfragestunde der vorherigen Sitzung.









Ein Bürger hatte in der Ratssitzung Ende Januar davon berichtet, dass der Gehweg im äußeren Teil der Schramberger Straße in jüngster Zeit verstärkt von Ästen bedeckt sei. Während die Stadtmitte schön sauber gehalten werde, werde der Außenbereich vernachlässigt, so seine Kritik. Bürgermeister Thomas Haas machte schon in jener Sitzung deutlich, dass auch die Wege außerhalb der Innenstadt regelmäßig gepflegt würden, wenn auch in einer niedrigeren Frequenz.