Kunst im Bahnhof SBB: Gekreuzigte Trump-Skulptur wird nicht im Basler Bahnhof gezeigt

Die Skulptur des gekreuzigten US-Präsidenten Donald Trump wird nicht wie geplant beim Bahnhof Basel SBB gezeigt. Das hat Gründe.

Die Skulptur des gekreuzigten US-Präsidenten Donald Trump wird nicht wie geplant beim Bahnhof Basel SBB gezeigt.

Sie könne aus Sicherheitsgründen nicht an diesem Ort gezeigt werden, teilte die dort eingemietete Galerie Gleis 4 via Instagram mit. Die zu erwartenden großen Menschenmengen und befürchteten Störungen stellten ein zu grosses solches Sicherheitsrisiko dar, heißt es weiter.

Gleis4 habe diese Entscheidung selbst gefällt und nicht auf Bitte der SBB, wie die Galerie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb. „Wir haben Resonanz erwartet, aber nicht mit so großem Interesse gerechnet“, heißt es im Instagram-Beitrag. Bahnhöfe seien kein üblicher Ort für Kunstgalerien und dies erfordere auch, weder den Personenfluss zu stören noch Sicherheitsrisiken zu schaffen.

Suche nach anderem Ausstellungsort

Die Galerie sucht nun aktiv einen anderen Ausstellungsort. Die Skulptur des britischen Künstlers Mason Storm mit dem Titel „Saint or Sinner“ (Heiliger oder Sünder) stellt Trump in einem orangen Häftlingsanzug dar. Er ist an einem weißen Kreuz festgeschnallt, die an eine Pritsche bei Hinrichtungen mit der Giftspritze erinnert.

Die Zuger Galerie Gleis 4 wird im September im Saal der ehemaligen Brasserie im Westflügel des Bahnhofsgebäudes einen neuen Standort eröffnen.