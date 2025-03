Kulturhaus Kloster in Horb

1 Tina „Betty“ Schlechter ist Teil des Trios „Betty ond die LaLa Buaba“. Foto: Tina Schlechter

„Betty ond die LaLa Buaba“ – Schwäbischer Prinzessinnen-Pullunder-Pop und humorvolle Gschichtla im Horber Kloster.









Am Freitag, 4. April , um 20 Uhr lädt das Kulturhaus Kloster in Horb zur Veranstaltung „Betty ond die LaLa Buaba – Dreimol so guad!“ ein. Das schwäbische Trio, bestehend aus Tina „Betty“ Schlechter, Claus Lindenmayer und Olaf Nägele, präsentiert einen besonderen Abend, der Musik, Humor und unglaubliche Geschichten vereint.