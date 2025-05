Kultur in Freiburg: Das Theater Freiburg wird politisch

1 Das neue Leitungsteam rund um Intendant Felix Rothenhäusler (stehend, Mitte) Foto: Theater Freiburg

Der neue Intendant Felix Rothenhäusler und sein Team haben sich ambitionierte Ziele für die kommende Spielzeit gesetzt.









Der neue Intendant am Theater Freiburg, Felix Rothenhäusler (44), hat zusammen mit seinem Team das Programm für seine erste Spielzeit vorgestellt. Mit 30 Premieren und 14 Uraufführungen stellt es einen ambitionierten Neuanfang am Theater in Freiburg dar. Man wolle das Haus künftig weniger an den hergebrachten Sparten orientieren und stattdessen inhaltliche Schwerpunkte setzen, so der Intendant, der aus Norddeutschland nach Freiburg wechselt: „Sparte ist ein schlimmes Wort!“