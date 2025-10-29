Kreative Köpfe: Nagolder Schüler feiern landesweiten Erfolg

Erneut feierten Schüler der Jugendkunstschule Nagold beim Jugendkunstpreis Baden-Württemberg Erfolge. Ihre Arbeiten gehören zu den ausgewählten Kunstwerken einer Ausstellung.

Im Kunstzentrum Karlskaserne in Ludwigsburg wurde der 28. Jugendkunstpreis Baden-Württemberg verliehen. Unter den rund 235 Einsendungen wurden 40 herausragende Werke junger Künstlerinnen und Künstler für die Ausstellung ausgewählt – und gleich drei Jugendliche aus der Jugendkunstschule Nagold erhielten die besondere Ehre, in dieser landesweiten Schau vertreten zu sein.

Aliza Brambilla (16), Noah Babic (17) und Annika Enßlin (15) überzeugten die Jury mit eindrucksvollen Arbeiten, die sich kreativ und tiefgründig mit dem diesjährigen Thema „Am Rand“ auseinandersetzen.

Ein besonderer Grund zur Freude: Aliza Brambilla wurde zudem als Preisträgerin des künstlerischen Workshops ausgezeichnet. Ihr Werk „verdrängt“ beeindruckt durch seine emotionale Wucht und gesellschaftliche Relevanz.

„Das Werk zeigt Menschen, die wir nicht sehen wollen“

Die Künstlerin beschreibt ihre Arbeit so: „Das Werk zeigt unsere vergessenen Mitmenschen – Menschen, die wir nicht sehen wollen, deren Existenz wir ausblenden möchten. […] Tag für Tag verdrängen wir Menschen, Flüchtlinge, Arme, Menschen mit Behinderung, Opfer patriarchaler Strukturen – Menschen, deren Sorgen uns stören, die am Rand der Gesellschaft leben. Genug Platz ist da.“

Auch Noah Babic mit seinem Werk „fast schon fort“ und Annika Enßlin mit „unsichtbar“ überzeugten die Jury mit sensiblen und ausdrucksstarken Beiträgen, die sich mit Fragen von Sichtbarkeit, Vergänglichkeit und gesellschaftlicher Zugehörigkeit beschäftigen.

Auch ein Erfolg der Dozentin Olga Sarabarina

Begleitet wurden die jungen Talente von ihrer langjährigen Dozentin Olga Sarabarina sowie der Leiterin der Jugendkunstschule Kimberly Miling. Besonders erfreulich: Bereits im dritten Jahr in Folge wurden Teilnehmende aus den Kursen von Olga Sarabarina beim Jugendkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Insgesamt wurden 16 junge Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung fand in Anwesenheit von rund 200 Gästen statt. Landtagspräsidentin Muhterem Aras MdL würdigte in ihrer Rede das Engagement und die Ausdruckskraft der Jugendlichen und ermutigte sie, ihren kreativen Weg weiterzugehen: „Hört nicht auf, euch an den Debatten zu beteiligen. Hört nicht auf, unsere Gesellschaft mitzugestalten. Und hört bitte nicht auf, Kunst zu machen.“

Die Ausstellung „Am Rand“ ist noch bis zum 9. November 2025 im Kunstzentrum Karlskaserne Ludwigsburg zu sehen und zeigt die ganze Bandbreite junger Kunst in Baden-Württemberg – von Malerei über Skulptur bis hin zu Film und Installation.