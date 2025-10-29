Kreative Köpfe: Nagolder Schüler feiern landesweiten Erfolg

Erneut feierten Schüler der Jugendkunstschule Nagold beim Jugendkunstpreis Baden-Württemberg Erfolge. Ihre Arbeiten gehören zu den ausgewählten Kunstwerken einer Ausstellung.
Im Kunstzentrum Karlskaserne in Ludwigsburg wurde der 28. Jugendkunstpreis Baden-Württemberg verliehen. Unter den rund 235 Einsendungen wurden 40 herausragende Werke junger Künstlerinnen und Künstler für die Ausstellung ausgewählt – und gleich drei Jugendliche aus der Jugendkunstschule Nagold erhielten die besondere Ehre, in dieser landesweiten Schau vertreten zu sein.