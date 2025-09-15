Konzert in Tennenbronn: Orgel und Waldhorn erklingen im Duett

Etwa 100 Zuhörer fanden am Sonntagabend den Weg nach Tennenbronn in die Kirche St. Johann Baptist zu einem Preisträgerkonzert im Rahmen der Schramberger Orgelkonzerte.
Es konzertierten der Organist Silvan Meschke (Jahrgang 2005), mehrfacher Preisträger, zuletzt Finalist des Deutschen Musikwettbewerbs und seit Oktober 2024 Student der Kirchenmusik in Leipzig und Johanna Weißer (Jahrgang 2008) am Waldhorn, die junge Musikerin aus Schenkenzell besucht aktuell die Oberstufe des Robert-Gerwig-Gymnasiums in Hausach und ist ebenfalls schon mehrfach mit Preisen dekoriert beim Wettbewerb „Jugend musiziert“.