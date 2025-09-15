Konzert in Tennenbronn: Orgel und Waldhorn erklingen im Duett

Etwa 100 Zuhörer fanden am Sonntagabend den Weg nach Tennenbronn in die Kirche St. Johann Baptist zu einem Preisträgerkonzert im Rahmen der Schramberger Orgelkonzerte.

Es konzertierten der Organist Silvan Meschke (Jahrgang 2005), mehrfacher Preisträger, zuletzt Finalist des Deutschen Musikwettbewerbs und seit Oktober 2024 Student der Kirchenmusik in Leipzig und Johanna Weißer (Jahrgang 2008) am Waldhorn, die junge Musikerin aus Schenkenzell besucht aktuell die Oberstufe des Robert-Gerwig-Gymnasiums in Hausach und ist ebenfalls schon mehrfach mit Preisen dekoriert beim Wettbewerb „Jugend musiziert“.

Mit einem Präludium von Johann Sebastian Bach stellte Meschke eingangs die Klangfülle der mächtigen Seifert-Orgel und die tolle Akustik der Kirche St. Johann Baptist ins Schaufenster.

Im ersten Duett der beiden jungen Meister mit einem Hornkonzert von Joseph Haydn fügte sich das Waldhorn harmonisch als wohltemperierte Ergänzung der Orgel ein, dann zog Meschke nicht nur sprichwörtlich wieder (fast) alle Register und bespielte die Orgel nach der Kunst der Bach’schen Fuge, virtuos flogen Finger und Füße über die Klaviaturen und spielten sich virtuos die wiederkehrenden Melodien zu.

Im vierten Stück des Konzerts fand die Orgel nur sehr reduziert statt, den „3. Theil der Clavierübung ‚Dies sind die heilgen zehn Gebot‘“ hatte Johann Sebastian Bach im eingeschränkten Klangspektrum für Klavier komponiert. Noch weiter reduziert folgte ein „Kaddish für Horn solo“ des israelischen Komponisten Lev Kogan, Weißer interpretierte das jüdische Heiligungsgebet mit viel Gefühl und ließ den Melodien Zeit, im Kirchenraum nachzuhallen. Im letzten Stück aus der Feder von Johann Sebastian Bach, einer „Fugue à la Gigue“ zeigte sich, dass auch der große Bach jenseits der Welt seiner Choräle durchaus zu lebhaften und lebensfrohen Kompositionen fähig war, virtuos versah Meschke die kleinen Melodien mit einem modernen Anstrich.

Kunst der Fuge gepflegt

Diesem flotten Stück folgte in großem Kontrast eine Sonate in d-moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Auch 150 Jahre nach Bach bewies Mendelssohn-Bartholdy damit eindrucksvoll, dass die Kunst der Fuge auch von den nachfolgenden Komponisten-Generationen weiter gepflegt wurde, ein letztes Mal erbebte die Seifert-Orgel bei gezogenen Registern im Sub- und Oktavbass.

Im zweiten Duett des Konzerts fanden Meschke und Weißer dann perfekt zueinander, im besten Wortsinn von „concertare“ entspann sich ein musikalischer Wettstreit, bei dem sich Meschke eine Melodie auf der Klaviatur vorlegte um nur wenige Augenblicke später eine, vielleicht sogar zwei Oktaven tiefer mit dem Waldhorn um die Wiederholung zu wetteifern.

Meschke hielt sich dabei ganz Gentleman anfänglich mit den tiefen Registern noch höflich zurück, je länger diese virtuose Spiel dauerte, umso souveräner vermochte Weißer mit den tiefen, schwer zu spielenden Tönen zu kontern.

Wundervoller Abschluss

Mit viel Blickkontakt fanden die beiden jungen Musiker zu einem wundervollen Schlussakkord zusammen und nach einer Stunde angestrengten Zuhörens brach sich beim Publikum der lange zurückgehaltene Applaus Bahn, nach langanhaltenden Ovationen gab es noch eine Zugabe. Zu dieser, einem wunderbaren „Ave Maria“, steuerten die Kirchenglocken dann ihren ganz eigenen Beitrag zu dem wunderbaren Preisträger-Konzert bei.