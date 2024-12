Konzert in Egenhausen: Adventliche Musik für einen guten Zweck

Konzert in Egenhausen

1 Der Kirchenchor sang beim „Egenhauser Advent“. Foto: Köncke

Festliche Musik, strahlende Gesänge und besinnliche Gedanken: Beim 23. Benefizkonzert von Kirchenchor und Musikverein Egenhausen wurden die Zuhörer in der voll besetzten Silberdistelhalle auf den „Egenhauser Advent“ eingestimmt. Der Erlös geht an die Gefährdetenhilfe „Wegzeichen“ in Enzklösterle.









Neben der Bühne leuchteten Nadelbäume, am Aufgang hing der Herrnhuter Stern und von der Decke baumelten himmlische Boten. Das Konzert weckte den Wunsch nach Geborgenheit und friedlichem Miteinander in einer Zeit kriegerischer Auseinandersetzungen. Daran erinnerten Jutta Müller und Bernd Mast in ihrer Begrüßung; und dass Weihnachten mehr bedeute als ein Haufen Geschenke und üppiges Festmahl.