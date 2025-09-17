“Kissin’ Dynamite“: Frontmann Hannes Braun kündigt seinen Bühnenabschied an

Schocknachricht für die Fans von „Kissin’ Dynamite“. Sänger Hannes Braun, der in Burladingen aufgewachsen ist, zieht sich als Sänger der Metalband zurück. Das sind die Gründe.
Knapp 20 Jahre lang war Hannes Braun aus Burladingen die Stimme der international erfolgreichen Rock- und Metalband „Kissin’ Dynamite“. Nun hat er seinen Abschied von der Bühne in den Sozialen Medien Instagram und Facebook bekannt gegeben. Braun wird bei dem Konzert der Band am Freitag, 3. Oktober 2026 im Kölner Palladium, letztmals für „Kissin’ Dynamite“ am Mikrofon stehen.