Kirche in Bad Teinach: Kleine Orgel kommt ganz groß raus

Am Sonntag führen ein Konzert in der Dreifaltigkeitskirche mit Musik auf der renovierten Chor-Orgel und Darbietungen des Kirchenchors zurück ins 17. Jahrhundert.
Die kabbalistische Lehrtafel der Prinzessin Antonia von Württemberg in der zwischen 1663 und 1665 erbauten Dreifaltigkeitskirche in Bad Teinach ist weit über die Grenzen des Städtchens hinaus bekannt. Als Lehr- und Lerntafel ziert sie kunstvoll und aussagekräftig seit 352 Jahren das Gotteshaus. Fast ein stiefmütterliches Dasein führt daneben bislang die Chor-Orgel aus dem Jahr 1680. Sie wird beim Kirchenkonzert am Sonntag, 28. September, ab 17 Uhr in den Mittelpunkt rücken. Dabei sollen Geschichts- wie Musikfreunde auf ihre Kosten kommen, wenn Jörg Widmann die 448 Pfeifen mit Melodien aus der Entstehungszeit zum Klingen bringt und berichtet.