Aktion Adventsengel – besondere Menschen in Oberndorf gefunden

1 Auch die Kinder und ihre Erzieherinnen haben sich als Adventsengel betätigt. (Symbolfoto) Foto: pixabay

Die Kinder von St. Raphael besuchen noch einmal Menschen in der Stadt, um für ihre Arbeit zu danken.









Link kopiert



Die Kinder vom Kindergarten St. Raphael haben in den vergangenen drei Wochen an jedem der 15 Kindergartentage einen besonderen Menschen in Oberndorf gefunden. Menschen, die für andere da sind, sich ehrenamtlich engagieren, einfach nur ein Lächeln schenken, trotz Weihnachtsstress immer gut gelaunt sind, oder sich einfach für ihre Mitmenschen einsetzen.