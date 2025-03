Zuhören, Sehen und Staunen – Rund 70 angehende Erzieherinnen und Erzieher aus dem Oberlinhaus in Freudenstadt waren zu Gast im Kindergarten mit Kinderkrippe Herz Jesu in Lützenhardt.

In Mit-Mach-Workshops durch die pädagogischen Fachkräfte des Kindergartens tauchten die Auszubildenden in die pädagogische Arbeit des Kindergartenalltags ein.

Los ging es mit einer frei erzählten Eröffnungsgeschichte, welche die Schülerinnen und Schüler auf den Vormittag einstimmte. Anschließend teilten sich die Auszubildenden in die rotierenden Mit-Mach-Gruppen ein. Angeboten wurden die Workshops Religionspädagogik, Erzählwerkstatt und Technolino. Im Erzählworkshop erlebten die Schülerinnen und Schüler die Welt der Geschichten mit Trommeln.

Abenteuerliche Reise mit Mit- Mach-Liedern

Besonderen Applaus gab es für die Aufführung der Kinder. Die Kindergartenkinder Marie Hess, Moritz Rübbert und Rafael Mäder trommelten für die Gäste die Mitmach-Geschichte „Löwenjagd“ vor. Zum Schluss ging es gemeinsam auf eine abenteuerliche Reise mit Mit- Mach-Liedern. In der Technolino-Gruppe hörten die Schülerinnen und Schüler alles rund ums Forschen und übten sich an Hand von Experimentierstationen in der lernbegleitenden Umsetzung mit Kindern von Naturwissenschaft und Technik.

An den Stationen wurde zu den Themen Mathematik, Optik, Luft, Wasser und Magnetismus geforscht. In der religionspädagogischen-Gruppe gab es für die Auszubildenden eine kindgerechte religiöse Einheit zum Thema „Ich gehe meinen Weg“. Hierbei wurden unter anderem die Bedeutung und die haltgebende Wirkung der Liebe Gottes vermittelt, sowie religiöse Themen und Werte weitergegeben werden können. Abschließend wurde gemeinsam mit Legematerialien ein Bodenbild gestaltet.

Die Fachkräfte des Kindergartens hatten das Ziel, die Schülerinnen und Schüler für die Inhalte zu begeistern, sowie die Ermutigung diese selbst mit Kindern auszuprobieren. Heutzutage ist es essenziell, die Bildungschancen der Kinder zu erhören und diese unter anderem in ihrer Identitätsbildung, ihrer sprachlichen Entwicklung, sowie in ihrer frühkindlichen Bildung im Bereich Naturwissenschaft und Technik zu fördern.

Technolino für den Kindergärten initiiert

Größter Dank gilt laut Joel Schmid, Einrichtungsleitung der Kindertagesstätte, Klaus Fischer, der Unternehmensgruppe Fischer in Tumlingen. Durch ihn wurden im Jahr 2009 die Erzählwerkstatt und Technolino für Kindergärten initiiert, finanziert und letztlich für die pädagogische Arbeit möglich.