Kinder im Fokus, Müll beklagt: Wo in Lörrach- Hauingen der Schuh drückt

Im Ortschaftsrat Lörrach-Hauingen gab es einen Überblick über die Arbeit der Stadtbibliothek. Es wurden auch Projekte angesprochen – und eine unschöne Ecke.
Bei der Ortschaftsratssitzung in Hauingen erstattete die Leiterin der Bibliothek, Eva Petersik dem Ortschaftsrat Bericht über verschiedene Projekte und neue Initiativen, die vor allem Kinder ansprechen sollen. So möchte man zum Beispiel mit zweisprachigen Kinderbüchern in verschiedenen Sprachen dem Zuwachs an noch nicht so gut Deutsch sprechenden Kindern Rechnung tragen und es diesen erleichtern, die deutsche Sprache einfacher zu erlernen.