Kinder im Fokus, Müll beklagt: Wo in Lörrach- Hauingen der Schuh drückt

Im Ortschaftsrat Lörrach-Hauingen gab es einen Überblick über die Arbeit der Stadtbibliothek. Es wurden auch Projekte angesprochen – und eine unschöne Ecke.

Bei der Ortschaftsratssitzung in Hauingen erstattete die Leiterin der Bibliothek, Eva Petersik dem Ortschaftsrat Bericht über verschiedene Projekte und neue Initiativen, die vor allem Kinder ansprechen sollen. So möchte man zum Beispiel mit zweisprachigen Kinderbüchern in verschiedenen Sprachen dem Zuwachs an noch nicht so gut Deutsch sprechenden Kindern Rechnung tragen und es diesen erleichtern, die deutsche Sprache einfacher zu erlernen.

Über die Bibliothek Die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und Schulklassen sei weiterhin gut, berichtete Petersik weiterhin. Letztes Jahr seien zwar mehr Besucher in die Bibliothek gekommen, aber aber dadurch hätten nicht mehr Ausleihen stattgefunden. CDs und DVDs seien mittlerweile nicht mehr begehrt und würden wohl bald ausgemustert werden. Kinder - und Jugendbücher würden dafür oft ausgeliehen.

Auch der Dorftag mit gemeinsamen Vorlesen in der Bibliothek sei eine schöne Veranstaltung gewesen. Besonders begehrt sei allerdings die Toniebox, sie würde sehr oft ausgeliehen.

Diesbezüglich merkte Günter Schlecht dann auch an, dass das Fundament für den neuen Bücherschrank unter freiem Himmel beim Rathaus gegossen worden sei, so dass der Schrank demnächst auch aufgestellt werden könne.

Die Holzversteigerung auf dem Rechberg sei sehr gut besucht gewesen und alles angebotene Holz auch versteigert worden. Ein Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohneinheiten wurde beantragt und sei auch genehmigt worden. Eine Ausschreibung für die Bauarbeiten am Friedhofsweg sei erfolgt, und im Herbst sollen die Bauarbeiten dann auch voraussichtlich beginnen.

Die Hauinger Jugend-Feuerwehr hat erst kürzlich im ganzen Dorf die Gelben Säcke verteilt und ist zudem auch vier Mal im Jahr unterwegs, um Altpapier einzusammeln.

Die Vollsperrung in der Franz-Ehret sollte laut Schlecht bis zum Fasnachtsumzug wieder offen sein. Zu diesem werden insgesamt 2800 Narren erwartet. Die Straßen bei den Umzügen (Fasnachtsumzug und Hemdglunki) werden wieder von Fahrzeugen der Feuerwehr abgesichert.

Im Hasel sei ein Feldweg im Zuge der vergangenen Bauarbeiten bei der Verlegung der Gaspipeline immer noch nicht wieder hergestellt worden, dies müsse zeitnah unbedingt in Angriff genommen werden.

Thema Müll und Schrott

Ein großes Problem in Hauingen ist seit Jahren die Müll - und Schrottansammlung auf einem Grundstück in Haagen oberhalb des Dorfes in Richtung Rechberg. Die Nachfrage einiger Mitglieder des Ortschaftsrats, ob man dahingegen nicht endlich etwas unternehmen könnte, beantwortet Schlecht mit der Feststellung, dass dies schon seit 30 Jahren versucht worden sei, allerdings ohne allzu großen Erfolg, da dies ja ein Privatgrundstück sei.

Ebenfalls seit Jahren ein Problem ist die Vermüllung bei einer Litfaßsäule in der Lingertstraße. Auch dort müsse dringend etwas getan werden, zuerst einmal müsse herausgefunden werden, wer der eventuelle Mieter der Litfaßsäule ist.