Katholiken in Grenzach-Wyhlen: St. Georg Wyhlen hat ein neues Gemeindeteam

Mit einem Festgottesdienst feierte die Kirchengemeinde St. Georg ihr Patrozinium. Im Anschluss fand die Wahl des neues Gemeindeteams statt.
Der Festtag begann mit einer vom Kirchenchor Grenzach-Wyhlen musikalisch gestalteten Eucharistiefeier, die ganz im Zeichen des Heiligen Georg Stand. Pfarrer Gerd Möller ging in seiner Predigt auf das Wirken des Kirchenpatrons ein und betonte, dass viele Länder den Heiligen Georg als Schutzpatron haben, zum Beispiel England, Griechenland, Portugal und Bulgarien. Auch die Stadt Freiburg steht unter dem Schutz des Heiligen Georg.