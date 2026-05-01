Katholiken in Grenzach-Wyhlen: St. Georg Wyhlen hat ein neues Gemeindeteam

Mit einem Festgottesdienst feierte die Kirchengemeinde St. Georg ihr Patrozinium. Im Anschluss fand die Wahl des neues Gemeindeteams statt.

Der Festtag begann mit einer vom Kirchenchor Grenzach-Wyhlen musikalisch gestalteten Eucharistiefeier, die ganz im Zeichen des Heiligen Georg Stand. Pfarrer Gerd Möller ging in seiner Predigt auf das Wirken des Kirchenpatrons ein und betonte, dass viele Länder den Heiligen Georg als Schutzpatron haben, zum Beispiel England, Griechenland, Portugal und Bulgarien. Auch die Stadt Freiburg steht unter dem Schutz des Heiligen Georg.

Sankt Georg als Patron der „Basis“ Er wird als tapferer Soldat und Ritter verehrt, der den Drachen - ein Symbol für das Böse - besiegt hat. Er gilt als Schutzpatron der Bauern, Reiter, Soldaten und auch Schmiede und ist somit durch seine Patronate mit der Basis, mit den Menschen im Alltag verwurzelt.

Auch das Gemeindeteam, das an diesem Sonntag zu wählen war, arbeitet an der Basis. So schlug Pfarrer Möller den Bogen zur anschließenden Gemeindeversammlung.

Im Gemeindehaus war der Tisch reich gedeckt und viele Kirchenbesucher fanden den Weg ins Gemeindehaus. Bernhard Siefert begrüßte die Gäste, eröffnete die Versammlung und übergab dann an Pfarrer Möller, der noch einmal die Aufgabe der Gemeindeteams in der neuen Kirchenstruktur der Kirchengemeinde Wiesental- Dreiländereck erklärte.

Auf der einen Seite fand in der gesamten Erzdiözese Freiburg eine starke Zentralisierung statt. Die bisherigen Seelsorgeeinheiten wurden zu 36 Groß-Pfarreien zusammengefasst. Auf der anderen Seite wurde das lokale kirchliche Leben wieder dezentralisiert durch Stärkung der Gemeindeteams. Das Gemeindeteam Wyhlen bleibt das Herzstück der Kirche vor Ort in Wyhlen. Es ist das Gesicht der Pfarrei St. Georg und verantwortlich für die lebendige Gemeinschaft.

Dank des Teams bleibt die Kirche vor Ort sichtbar

Das Team organisiert und koordiniert lokale Aktivitäten, Feste, Begegnungen, um die Gemeinschaft zu stärken, gestaltet Gottesdienste und Andachten, erkennt soziale Bedürfnisse und handelt entsprechend, fungiert als direkte Anlaufstelle für Gemeindemitglieder und vernetzt sich mit anderen Gemeindeteams. Kinder- und Jugendpastoral, Ministranten-Arbeit sind ebenso zentrale Anliegen.

Das neu gewählte Gemeindeteam setzt sich aus einer Mischung aus erfahrenen Kräften und neuen Gesichtern zusammen, die frische Impulse in die Gemeindearbeit bringen wollen.

Gewählt wurden Christian Beck, Maria Deschler, Bärbel Eckert, Silvia Greiner, Angelika Humburg, Elisabeth Mattes, Delphine Musabyimana, Sönke Potsch, Bernhard Siefert, Frank Springborn, Antje Weinreich und Gertrud Wittek.

Jedermann kann sich einbringen

Im Anschluss an die Wahl ließ man die Gemeindeversammlung bei Kaffee, Hefezopf, Sekt und anderen Getränken ausklingen. Man kam miteinander ins Gespräch, und das Gemeindeteam lud noch einmal die Anwesenden dazu ein, sich einzubringen. Jeder Beitrag sei wichtig und willkommen.