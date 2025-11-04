Karate-WM in Trier: Denisa Pfeifer aus Epfendorf holt Bronze bei der Weltmeisterschaft

WM-Fieber in Trier: Bei der Weltmeisterschaft im Karate und Kickboxen waren auch Kämpfer aus Epfendorf mit dabei und nahmen sogar eine Medaille mit nach Hause.

Vom 26. Oktober bis 1. November 2025 stand die SWT Arena in Trier im Zeichen der GCO WKU World Championship im Karate und Kickboxen. Für das deutsche Nationalteam der WKU traten unter anderem Emma Ott, Denisa Pfeifer und Armin Singer aus Epfendorf an. Die drei überzeugten mit starken Leistungen und sammelten wertvolle internationale Erfahrung.

Denisa Pfeifer sicherte sich in der Kategorie Karate Traditionell 45+ die Bronzemedaille und erreichte in der Klasse 35+ einen fünften Platz. Damit zählte sie zu den erfolgreichsten deutschen Starterinnen in ihrer Altersgruppe.

Für Emma Ott war es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. In der Disziplin Karate Traditionell Junioren 13–14 musste sie sich an ein aktualisiertes Regelwerk anpassen, zeigte jedoch großen Einsatz und belegte im Hardstyle den fünften Platz. Ein gelungener Einstand auf internationaler Bühne.

Auch im Team eine gute Leistung gezeigt

Armin Singer verpasste in der Kategorie Karate Traditionell 55+ nach einer Kampfrichterkorrektur nur knapp den Sprung aufs Podest und erreichte den vierten Platz. In der Klasse 45+ belegte er Rang acht und musste sich in der stark besetzten 35+-Kategorie gegen jüngere Konkurrenten behaupten.

Auch im Team-Wettbewerb konnten die deutschen Starterinnen überzeugen: Im Formen Team erzielten Denisa Pfeifer und Emma Ott einen respektablen fünften Platz in einem von Mexiko und Italien dominierten Teilnehmerfeld. Sie platzierten sich damit noch vor dem zweiten deutschen Team.