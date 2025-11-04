Karate-WM in Trier: Denisa Pfeifer aus Epfendorf holt Bronze bei der Weltmeisterschaft

WM-Fieber in Trier: Bei der Weltmeisterschaft im Karate und Kickboxen waren auch Kämpfer aus Epfendorf mit dabei und nahmen sogar eine Medaille mit nach Hause.
Vom 26. Oktober bis 1. November 2025 stand die SWT Arena in Trier im Zeichen der GCO WKU World Championship im Karate und Kickboxen. Für das deutsche Nationalteam der WKU traten unter anderem Emma Ott, Denisa Pfeifer und Armin Singer aus Epfendorf an. Die drei überzeugten mit starken Leistungen und sammelten wertvolle internationale Erfahrung.