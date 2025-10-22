Kandern: Fällen oder nicht fällen? Rat entscheidet über Bäume

Obwohl es einen Beschluss gibt, keine gesunden Bäume zu fällen, macht das Gremium bei zwei Bergahorn- Bäumen in Wollbach eine Ausnahme.
In der Gemeinderatssitzung diskutierte das Gremium über die Fällung von Bäumen im Stadtgebiet. Prinzipiell gilt, dass das Fällen eines Baumes nur von Oktober bis einschließlich Februar erlaubt ist – in den übrigen Monaten verbietet es das Bundesnaturschutzgesetz. Um zu verhindern, dass kranke oder geschwächte Bäume Schäden verursachen, beauftragt die Gemeinde Kadern ihre Stadtgärtnerei, die Bäume auf der Gemeindegemarkung im Blick zu behalten – um rechtzeitig Alarm zu schlagen, bevor etwa ein Sturm einen kranken Baum zum Umfallen bringt.