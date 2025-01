Kampfkunst aus Japan: Wie in Lahr Neulinge Karate lernen

1 Karate-Do-Lahr-Athlet Timo Gißler ist hier bei einem Wettkampf zu sehen. Er ist dreizehnfacher Deutscher Meister im „Scheinkampf“ („Kata“). Foto: Karate-Do-Lahr

Der Verein Karate-Do-Lahr vermittelt seit Jahrzehnten den asiatischen Kampfsport – ab kommender Woche auch wieder an Einsteiger. Gerd Wildt erklärt, welche Vorurteile es gibt, was Karate ausmacht und warum es ein Sport für Jung und Alt ist.









Einer der größten Karatevereine in Baden-Württemberg hat seinen Sitz in Lahr. Seit 1967 trainieren hier die Sportler des Vereins Karate-Do-Lahr, die aus Japan stammende Kampfsportart, die gleichzeitig auch Kampfkunst ist. Ab der kommenden Woche bietet der Club wieder Anfängerkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsenen an. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt Gerd Wildt, was den Sport ausmacht, welche falschen Vorstellungen verbreitet sind und wie die Athleten trainieren.