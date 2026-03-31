Jüdisches Leben in Hechingen: Zwischen Verzweiflung und Hoffnung

Eine szenische Lesung über jüdische Bittschreiben an die katholische Kirche in Zeiten der Shoah mit dem Kirchenhistoriker Hubert Wolf wurde in der Hechinger Synagoge veranstaltet.
„Heiliger Vater, retten Sie uns“ – so lautet die Kernbotschaft von tausenden Bittgesuchen an den Heiligen Stuhl. Jahrzehntelang blieben diese Schreiben unter Verschluss, verborgen in den geheimen Archiven des Vatikans. Erst mit der Öffnung der vatikanischen Bestände zu Papst Pius’ XII im Jahr 2020 wurde der Blick frei für Dr. Hubert Wolf, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Münster auf ein bisher unbekanntes Kapitel der Geschichte – bislang festgehalten in einer ungeheuren Anzahl von Schachteln mit bis zu 1000 Blatt.