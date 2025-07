Schon früh am Morgen herrschte geschäftiges Treiben im liebevoll dekorierten Garten des BeneVit-Hauses Raichberg. Am Vormittag füllte sich der Platz mit Bewohnern, Angehörigen, Freunden, Unterstützern und Gästen aus dem Ort. Alt und Jung feierten das 15-jährige Bestehen sowie das Sommerfest.

Den festlichen Auftakt gestaltete Pfarrer Robert Steinemer mit einer Andacht, ehe der Musikverein Onstmettingen das offizielle Fest schwungvoll eröffnete. Es folgten Worte von Heimleiterin Annette Bader, BeneVit-Gründer Kaspar Pfister und Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer. Alle drei betonten, wie wichtig Orte wie das Haus Raichberg für ein würdevolles und aktives Leben im Alter seien .

Ein Jubiläumssong – eigens komponiert zum Anlass

Der Liederkranz Onstmettingen mit dem Kinderchor „Sophiele – Ohne Grenzen“ und die Schillerschule ergänzten den bunte Programm. Besonders schön war es, als Bewohner und Mitarbeitende gemeinsam den eigens für diesen Anlass komponierten „Raichberg-Jubiläumssong 2025“ anstimmten – ein Lied, das berührender kaum sein könnte. In einem Textausschnitt heißt es: „Am Platz, wo bis vor fünfzehn Jahren noch Arbeit und Maschinen waren, steht heut ein Haus genau so groß und da ist jeden Tag was los. Willst du in hohen Jahren das Glück ganz neu erfahren, hier im Haus Raichberg bleibt das Leben lebenswert.“ Das Publikum lauschte andächtig – viele mit einem Lächeln im Gesicht. Der Chor aus Bewohnern und Mitarbeitenden sang mit Herz und Seele.

Hansy Vogt zeigt sich nahbar und voller Energie

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Hansy Vogt – Moderator, Musiker, Entertainer, vor allem aber: Menschenfreund. Der Schwarzwälder, bekannt aus Funk und Fernsehen, zeigte sich in Onstmettingen nahbar, herzlich und voller Energie. Er nahm sich Zeit für Gespräche, ging liebevoll auf die älteren Menschen ein. Im Interview sagte er: „Was ich hier spüre, ist Herzlichkeit, Harmonie und Professionalität – drei ganz wichtige Komponenten, die ein Zuhause wie dieses ausmachen.“

Kaspar Pfister ergänzte: „Hansy Vogt ist nicht nur ein fantastischer Entertainer, er ist auch ein Therapeut im besten Sinne. Was er ausstrahlt, ist nonverbale Zuneigung und Motivation – das ist Therapie für die Seele.“ Vogt erwiderte schlicht: „Es ist ganz einfach – einfach Mensch sein.“

„Ins Altersheim? – Nein, ins Haus Raichberg!“

Eine kleine Anekdote brachte das Publikum zum Schmunzeln: „Mein Fahrer fragte heute früh: Fahren wir in ein Altersheim? Und ich hab gesagt: Nein, wir fahren zur BeneVit-Party!“ Ein besonders ergreifender Moment war es, als Vogt ein Lied zu Ehren der kürzlich verstorbenen Heimleiterin Corinna Sauter anstimmte.

Das Sommerfest war auch ein Gemeinschaftsprojekt: Der Fußballverein kümmerte sich um den Grillstand, die Feuerwehr stand am Braten, das DRK mixte Cocktails an der Hütte, der Sozialverband VdK sorgte für die Kuchenausgabe. Heimleiterin Annette Bader dankte allen Beteiligten: „Unser Haus ist bekannt dafür, dass wir Feste feiern können – mit Herz, mit Musik, mit allen Generationen. Es war uns wichtig, die Vereine mit einzubeziehen, und sie haben fantastisch mitgeholfen.“ Als Dank dürfen die Vereine künftig die Raichbergstube für Proben oder Treffen nutzen – das Haus übernimmt die Bewirtung.

Hier malocht der Chef – und bedient sogar

Dem Jubiläumskuchen – eine kunstvoll gebackene „15“ – schnitt Kaspar Pfister selbst an und verteilte die Stücke an die Gäste. Fazit: Das BeneVit Haus Raichberg hat an seinem Jubiläumstag gezeigt, was es ausmacht: Ein lebendiges, liebevolles Zuhause für ältere Menschen – getragen von einem engagierten multikulturellem Team, unterstützt von der Gemeinschaft im Ort und begleitet von Musik, Herzlichkeit und Zukunftsgeist.

