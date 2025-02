IT-Sicherheit und Patientenbeteiligung: Uniklinik Freiburg ist digitaler Vorreiter

1 Die App „Meine Uniklinik“ soll Patienten und Mitarbeitern den Alltag erleichtern. Foto: Alexander Blessing

Laut Digital Radar Krankenhaus des Bundesgesundheitsministeriums gehört die Klinik deutschlandweit zur Spitze, was die Digitalisierung angeht. Die Uniklinik will künftig auf eine noch höhere IT-Sicherheit und eine stärkere Patientenbeteiligung setzen.









„Unser Ziel ist es, Digitalisierung so einzusetzen, dass sie für Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende einen spürbaren Mehrwert schafft“, sagt Michael Kraus, Chief Information Officer im Zentrum für Digitalisierung und Informationstechnologie am Universitätsklinikum Freiburg (UKF). Mit Erfolg: Das UKF zählt zu den Vorreitern in der Digitalisierung der deutschen Krankenhäuser. Das bestätigt die aktuelle Erhebung des Digitalradars Krankenhaus, eine Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), die den digitalen Fortschritt der Kliniken systematisch bewertet. Danach zählt das Universitätsklinikum Freiburg zu dem einen Prozent an Kliniken in Deutschland, die am besten digitalisiert sind.