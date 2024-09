In Mühlhausen für Tafelladen in VS: Flohmarkt für einen guten Zweck

Der Flohmarkt zugunsten des Tafelladens in VS war ein großer Erfolg. Bereits um 8.30 Uhr hatten sich zahlreiche Interessenten in der Alten Tuttlinger Straße 23 in Mühlhausen versammelt, um durch die Stände des Flohmarktes zu stöbern und den ein oder anderen Schatz mit nach Hause zu nehmen.