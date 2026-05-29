In ehemaligem Pflegeheim: 130 Europa-Park-Mitarbeiter finden in Ettenheimmünster bald ein neues Zuhause

In nur 23 Wochen wurde das ehemalige Pflegeheim St. Marien in Ettenheimmünster in ein Wohnhaus verwandelt. Darin werden künftig Beschäftigte des Europa-Parks leben.
Die Sonne strahlte am gestrigen Vormittag mit den Teilnehmern der Schlüsselübergabe zur neuen Unterkunft von bis zu 130 Europa-Park-Beschäftigten um die Wette. Verantwortliche des Parks wie auch Bürgermeister Bruno Metz vermochten der Baumaßnahme viel Positives für den Park wie auch für die Tourismusregion Südliche Ortenau abgewinnen. In gerade einmal 23 Wochen Bauzeit wurden unter der Bauleitung von Tobias Decoux im früheren Kurhaus und dem später angebauten Caritas-Pflegeheim St. Marien 95 zeitgerechte Wohnungen für Einzelpersonen und kleine Wohngemeinschaften geschaffen.