Holcim Werkforum: Eintauchen in die faszinierende Welt der Bienen

1 Auch wenn ihre Hand voller Bienen war – Pia Aumeier wurde nicht gestochen. Foto: Schmid-Röhl

Wissenswertes über Bienen vermittelte Imkerin Pia Aumeier bei der Auftaktveranstaltung „Faszination Bienen“ im Holcim Werkforum.









Was viele nicht wissen: Honigbienen besuchen innerhalb von 20 Minuten zwischen 100 und 1500 Blüten. Ein Bienenvolk sammelt täglich bis zu sechs Kilogramm Nektar in etwa 60 Millionen Blüten, woraus rund zwei Kilogramm Honig entstehen. Bienen sind beeindruckende Tiere – das untermauerte Referentin Pia Aumeier bei der Auftaktveranstaltung „Faszination Bienen“ im Holcim Werkforum mit ihrem dreieinhalbstündigen Programm. Mehr als 100 Bienenfreunde kamen in den Veranstaltungssaal des Zementwerke, um von der Biologin, Wissenschaftlerin und Imkerin Einblicke in die Imkerei zu erhalten. Aumeier ist erfahrene Imkerin und Ausbilderin von mehreren 100 Neuimkern jährlich, Derzeit pflegt und hütet sie mehr als 200 Bienenvölker.