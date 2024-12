Gegen 16.15 Uhr war der Dacia-Fahrer auf der Bundesstraße 294 von Höfen in Richtung Calmbach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Suzuki einer 57-jährigen Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis zusammen.

Der Unfallverursacher wurde so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die 57-Jährige und ihr 27-jähriger Beifahrer wurden teilweise schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Wie die Polizei berichtet, wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter an die Unfallstelle geschickt. Die Straße war lange Zeit zur Rettung und Unfallaufnahme gesperrt - mindestens bis 21.30 Uhr.

Während der Unfallaufnahme hatte es Temperaturen um den Gefrierpunkt und es schneite.