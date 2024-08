1 Bis die Hermann-Hesse-Bahn fährt, muss noch einiges passieren. Foto: Albert M. Kraushaar

Auf Hochtouren laufen die Bauarbeiten an der Hermann-Hesse-Bahn von Weil der Stadt nach Calw. Bis zur geplanten Inbetriebnahme ist aber noch einiges zu erledigen.









Abgeschlossen sind inzwischen die Arbeiten zur Errichtung der Einhausungs-/Trennwandprovisionen in und vor dem Tunnel in Hirsau und am Tunnel Forst. Am ZOB in Calw entstehen gerade der Bahnsteig und der Gleisunterbau.