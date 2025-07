Heimatlieder: Zwei Tage lang das Zimmerplatzfest Pfaffenberg gefeiert

1 Party-Stimmung herrschte beim Zimmerplatzfest oberhalb von Pfaffenberg. Foto: Georg Ganter Seit 60 Jahren wir das Zimmerplatzfest in Zell-Pfaffenberg gefeiert. Zum 75-Jahr-Jubiläum des Gesangvereins Pfaffenberg wurde ein ganzes Wochenende gefeiert.







Es ist eines der beliebtesten Sommerfeste in der Region: Das Zimmerplatzfest, das der Gesangverein Pfaffenberg auf dem idyllischen „Open Air“- Festplatz oberhalb des Dorfes nun schon seit 60 Jahren ausrichtet. Erstreckte sich das Fest in den vergangenen Jahren auf einen Sommerabend und eine lange Nacht, so feierten die Pfaffenberger Sänger anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens ein ganzes Wochenende, nach dem gelungenen Festakt zum Vereinsjubiläum im April im Veranstaltungszentrum Zell.