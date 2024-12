Hans-Werner Hein aus Thanheim: Einblicke in die Werkstatt des Hohenzollern-Drechslers

Neues Feuerwehrauto für Tieringen Gravierendes Manko ist bald Geschichte

Das zweitteuerste Feuerwehrfahrzeug der Stadtgeschichte hat der Gemeinderat Meßstetten in seiner jüngsten Sitzung bestellt. Dafür wird es aber auch das am schnellsten gelieferte in der Stadtgeschichte sein – und voll gepackt mit Nützlichem.