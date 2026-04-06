Handel und Gewerbe: HGV Meßstetten – das steht 2026 an

Bei der Hauptversammlung des HGV Meßstetten blickt der Vorsitzende Jörg Bandle auf ein schwieriges Jahr zurück. Der nächste verkaufsoffene Sonntag steht vor der Tür.
Zu Beginn der Versammlung blickte der Meßstetter HGV-Chef Jörg Bandle zunächst auf das vorige Jahr zurück: „Rückschau halten heißt immer auch Ausblick oder Vision, was kommen mag oder sollte“, sagte er. Das vorige Jahr sei erneut von zahlreichen Aktivitäten und einem engagierten Miteinander geprägt gewesen. „Ziel des Vorstands war es, den lokalen Handel nachhaltig zu stärken“, so Bandle weiter.