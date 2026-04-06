Handel und Gewerbe: HGV Meßstetten – das steht 2026 an

Zu Beginn der Versammlung blickte der Meßstetter HGV-Chef Jörg Bandle zunächst auf das vorige Jahr zurück: „Rückschau halten heißt immer auch Ausblick oder Vision, was kommen mag oder sollte“, sagte er. Das vorige Jahr sei erneut von zahlreichen Aktivitäten und einem engagierten Miteinander geprägt gewesen. „Ziel des Vorstands war es, den lokalen Handel nachhaltig zu stärken“, so Bandle weiter.​

Der Jahreskalender des Handels- und Gewerbevereins sei wieder ein wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit gewesen, hier seien 4000 Exemplare an die Haushalte verteilt worden und haben sich erneut als „wirkungsvolles Werbeinstrument“ erwiesen. Der erste Höhepunkt des Jahres war dann das Frühlingsfest, das viele Besucher in die Heuberg-Metropole lockte und natürlich den Mitgliedsbetrieben des HGV eine „ideale Gelegenheit zur Präsentation“ eröffnete. Ein weiteres Highlight im Kalender der Meßstetter Betriebe war die Rosenaktion, die inzwischen bewährt sei und einmal mehr die „persönliche Bindung zwischen Handel und Kunden“ gestärkt hätte.

Comedy-Abend als Highlight

Ganz besonders war natürlich das große Jubiläumsfest des örtlichen HGV. Wobei es streng genommen noch kein volles Jubiläum war, angesichts der 45 Jahre des Bestehens. Trotzdem veranstaltete der HGV ein buntes Programm an jenem Samstag im November 2025. Vor allem der Comedy-Abend mit Bernd Kohlhepp, der als Herr Hämmerle auf der Bühne für beste Unterhaltung bei den Gästen sorgte. Er habe, so formuliert es der HGV-Chef in seinem Bericht bei der Jahreshauptversammlung, „wesentlich zu einer ausgezeichneten Stimmung und einem rundum gelungenen Fest“ beigetragen.

Doch nicht nur öffentlichkeitswirksam war der Meßstetter HGV im abgelaufenen Jahr tätig, sondern man habe sich auch intensiv mit organisatorischen Themen befasst. Betreffend die „Weiterentwicklung des Vereins sowie der Pflege der Zusammenarbeit mit der Stadt und weiteren Partnern“, erklärte Bandle. Es folgte freilich noch der Dank an alle Beteiligten im Ausschuss und andere Mitstreiter und Unterstützer.

Amtsinhaber stellen sich wieder zur Wahl

Nach den obligatorischen weiteren Berichten des Schriftführers, des Kassiers und der Kassenprüfer schritt man zu den Wahlen. Die bisherigen Amtsinhaber stellten sich wieder zur Verfügung und wurden von der HGV-Versammlung in ihren Ämtern bestätigt. Konkret Marco Fischer (zweiter Vorsitzender), Miacheal Heinemann (Kassierer), Achim Schlaich und Jürgen Stengel (Kassenprüfer), Julia Lederer und Jürgen Bolkart (Beisitzer).

Zum Schluss kamen dann noch die eingangs angekündigten Visionen, die aber schon recht weit gediehen sind. Zwei Termine etwa sind schon fix im Kalender notiert: Am 19. April ist verkaufsoffener Sonntag in Meßstetten. Von 12 bis 17 Uhr haben die Geschäfte geöffnet, zudem gibt es eine Bewirtung auf dem Marktplatz. Die Rosenaktion ist auf den 9. Mai terminiert. Außerdem sieht der HGV eine kleine Vortragsreihe im Rahmen des Unternehmer-Dialogs vor. Die Themen sollen vier Punkte umfassen: „Rhetorik und Präsentation“, „Gewinnende Gesprächsführung“, „Erkennen, wie Menschen ticken“ und „Mit Reden und Ansprachen überzeugen“. Die HGV-Versammlung klang bei geselligen Gesprächen im Hotel Schwane aus.