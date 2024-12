Handball-Landesliga: Erfolgsserie der SG HCL hält an

1 Trainer Patrick Petriesas und seine SG HCL konnten in der Landesliga einen Kantersieg einfahren. Foto: Wurster

Gegen den TSB Schwäbisch Gmünd II zeigt die SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell eine Gala-Vorstellung – und kommt so richtig in der Landesliga an. Alle Feldspieler können sich in die Torschützenliste eintragen.









SG Hirsau/Calw/Bad Liebenz. – TSB Schwäbisch Gmünd II 36:25 (24:16). Mit ihrem dritten Sieg in Folge sind die Männer der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell spätestens jetzt so richtig in der Handball-Landesliga angekommen. Sie zeigten sich von Beginn an selbstbewusst und stellte den TSB Schwäbisch Gmünd II mit seinem flexiblen Angriffsspiel vor große Herausforderungen. Diese Flexibilität zeigt sich auf mit Blick auf den Spielbericht: Alle Feldspieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen, fünf Spieler erzielten mindestens fünf Tore.