Dieses fand am Freitag Nachmittag im fast proppenvollen Vereinsheim statt. Unter dem Motto „Leben vor 100 Jahren“ hatten bei den Schülerinnen und Schülern vom vergangenen Montag bis Mittwoch Projekte angestanden.

So wurde unter anderem gekocht und getöpfert, man befasste sich mit Webarbeiten und Spielen oder malte wie die Künstler vor 100 Jahren. Vor allem auch der Nachbau eines alten Klassenzimmers in einem Schuhkarton stach bei den Arbeiten hervor.

Am Donnerstag stand der Schulausflug nach Neuhausen ob Eck auf dem Programm. Hier beteiligten sich die Kinder am Projekt „Vom Korn zum Brot“. Am Freitag wiederum wurden am frühen Nachmittag im Schulgebäude die Arbeiten der Projektwoche ausgestellt, zudem hatten die Kids Utensilien von früher mitgebracht wie alte Bügeleisen.

Das Projektfest im Anschluss im Vereinsheim startete mit dem von den Kindern aller Klassen gesungenen Lied „Herzlich willkommen“, die Musik dazu kam aus der „Konserve“.

Lehrerinnen begrüßten Gäste in historischer Kleidung

Danach begrüßten die vier Lehrerinnen Heike Herzog, Janine Zee, Svenja Hanslok und Susanne Sauter in entsprechender Kleidung von vor 100 Jahren die Anwesenden, ehe mit „Wie es war vor 100 Jahren“ (Melodie: „Hoch auf dem gelben Wagen“) ein weiteres Lied folgte, dieses wurde von Lehrerin Heike Herzog an der Gitarre und von Schüler David auf dem Akkordeon begleitet.

Gaukler jonglieren mit Tellern und Reifen

Weiter gab es das Spektakel der „Gaukler“ der Erst- und Zweitklässler zu bewundern. Hier wurde unter anderem mit Tellern jongliert und Seil gesprungen, aber auch Reifen kamen zum Einsatz. Die Dritt- und Viertklässler führten, natürlich passend zu einem alten Lied, einen Tanz auf, ehe die Vorstellung der Berufe von vor 100 Jahren folgte.

Einige der Kinder informierten die Anwesenden zu alten Berufen, während andere diese auch mittels entsprechender Utensilien wie Werkzeugen szenisch darstellten. Zu den Berufen zählten Hausierer, Weber, Kesselflicker, Hufschmiede, Schuster und Schneider.

Auch ein Hula-Hoop-Reifen wird geschwungen

Nach dem Lied „Lachend, lachend kommt der Sommer“ begeisterten die „Gaukler“ der Dritt- und Viertklässler unter anderem mit Hula Hoop-Einlagen, Jonglagen oder einer Vorführung mit farbigen Tüchern und kleinen Bällen.

Beim lustigen Quiz wurden Fragen ans Publikum zu den Themen „Schule/ Unterricht“ und „Berufe“ gestellt, es gab immer drei Antwortmöglichkeiten. Die richtigen Rater im Publikum erhielten Gummibärchen.

Zum Abschluss sangen alle Kinder nochmals das Lied „Wie es war vor 100 Jahren“, allerdings gesellte sich als vierte Strophe auch textlich „Hoch auf dem gelben Wagen“ hinzu, daher stimmte das Publikum begeistert ein.