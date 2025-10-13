Hänsel und Gretel in Bisingen: Gesamtprobe für die Märchenoper
Engelbert Humperdinck hat „Hänsel und Gretel“ komponiert, einen vielfach gespielten Klassiker. Unser Bild zeigt eine Inszenierung in Villingen. Foto: Heinig

Insgesamt 80 Akteure spielen “Hänsel und Gretel“ in Bisingen. Vorab gibt es eine Gesamtprobe in Gruol.

Drei Chöre, ein Projekt: Der Sängerbund Hechingen, der Männergesangverein Pfeffingen und der Gesangverein „Frohsinn“ Gomaringen-Hinterweiler proben derzeit für die Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Mit von der Partie sind zudem ein Kinderchor, bestehend aus 20 Kindern von der Wiesentalschule in Gruol, sowie sechs Solisten. Die Aufführung ist am Samstag, 8. November, ab 19 Uhr in der Hohenzollernhalle Bisingen.

 

Das gemeinsame Projekt mit drei Chören unter der Leitung von Oliver Simmendinger ist eine Herausforderung. Die Märchenoper verlangt eine präzise Abstimmung zwischen allen beteiligten Sängern und einem 15-köpfigen Orchester. Insgesamt treten rund 80 Akteure auf.

Die Auftritte und Proben erfordern neben Konzentration auch Ausdauer. Die ursprüngliche Oper von Engelbert Humperdinck, 1893 uraufgeführt, ist das Herz des Projekts.

Erstmals in voller Besetzung

Sängerinnen vom Gesangverein „Frohsinn“ organisieren die Kostüm-Näharbeiten, weitere Vereinsmitglieder fertigen Gegenstände und Requisiten für das Bühnenbild. Eine Gesamtprobe wird am Samstag, 18. Oktober, ab 14 Uhr in der Wiesentalschule in Gruol abgehalten.

 