Hänsel und Gretel in Bisingen: Gesamtprobe für die Märchenoper

1 Engelbert Humperdinck hat „Hänsel und Gretel“ komponiert, einen vielfach gespielten Klassiker. Unser Bild zeigt eine Inszenierung in Villingen. Foto: Heinig Insgesamt 80 Akteure spielen “Hänsel und Gretel“ in Bisingen. Vorab gibt es eine Gesamtprobe in Gruol.







Drei Chöre, ein Projekt: Der Sängerbund Hechingen, der Männergesangverein Pfeffingen und der Gesangverein „Frohsinn“ Gomaringen-Hinterweiler proben derzeit für die Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Mit von der Partie sind zudem ein Kinderchor, bestehend aus 20 Kindern von der Wiesentalschule in Gruol, sowie sechs Solisten. Die Aufführung ist am Samstag, 8. November, ab 19 Uhr in der Hohenzollernhalle Bisingen.