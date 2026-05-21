Gymnasium in Horb: Schüler laufen fast 4000 Kilometer

Rund 400 Horber Schüler liefen bei einem Spendenlauf des MGG-Lauf-Teams für den guten Zweck und sammelten Geld für Schul- und Sozialprojekte.
Zum siebten Mal lud das MGG-Lauf-Team zu einem Spendenlauf ein. Unter dem Motto „Fit und bunt – das MGG läuft rund“ begaben sich um die 400 Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen auf die 1,1 Kilometer lange Rundstrecke, die vom Pausenhof des Martin-Gerbert-Gymnasiums am Neckar entlang vor bis zum Flößerwasen und von dort aus durch das Ihlinger-Tor wieder zurück zu Start und Ziel führte.