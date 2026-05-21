Gymnasium in Horb: Schüler laufen fast 4000 Kilometer

Zum siebten Mal lud das MGG-Lauf-Team zu einem Spendenlauf ein. Unter dem Motto „Fit und bunt – das MGG läuft rund“ begaben sich um die 400 Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen auf die 1,1 Kilometer lange Rundstrecke, die vom Pausenhof des Martin-Gerbert-Gymnasiums am Neckar entlang vor bis zum Flößerwasen und von dort aus durch das Ihlinger-Tor wieder zurück zu Start und Ziel führte.

Und die Teilnehmer rannten, walkten oder spazierten an diesem wettertechnisch recht durchwachsenen Vormittag nicht nur aus Jux und Tollerei oder weil sie sich so freuten, dass jetzt bald zwei Wochen Pfingstferien anstehen, gut zwei Stunden lang durch die Gegend, sondern sie taten es für einen guten Zweck.

Sponsoren spenden

Für jede Runde, die sie nach dem Lauf auf ihrer persönlichen Stempelkarte gutgeschrieben bekamen, zahlte ihnen ihr persönlicher Sponsor einen vorher ausgemachten Geldbetrag, den sie nach den Ferien in die Schule mitbringen können. Und mit diesem erlaufenen Geld werden fünf Projekte unterstützt. Ein Teil der Spenden geht an die Schulgemeinschaft, die das Geld für die Teilfinanzierung eines Wassersprudlers verwenden möchte sowie ein anderer Teil an das Projekt „Drachenei“. Weiter unterstützen die Läufer durch ihren persönlichen Einsatz das „Café Konfetti“ und andere Projekte im Horber Familienzentrum, das Marmorwerk, den „Queeren Treff“, den ASV-Horb, den Synagogenverein Rexingen sowie den „Verein für Demokratie – aktiv gegen Rechts“ und den EDV (Einheitlich Demokratischen Verein).

Unterstützung bekamen die sportlich Aktiven nicht nur von ihren Fans und den Helferteams, die mit insgesamt 185 Personen rund um die Strecke postiert waren, sondern auch von der AOK, der Kreissparkasse und der Volksbank, den Bäckereien Ziegler und Saur, von den Firmen DM, Globus, Kipp. Rewe und Edeka. Weiter standen auf der Liste der Großsponsoren die AHG, der Neckarmarkt, die Schiller-Apotheke, die Buchhandlung Kohler, die Tourist-Info Horb, das Blumenhaus Müller, das Team vom Samyi-Imbiss und die Galerie Moosgrün.

Im Epizentrum des Spendenlaufs, dem Schulhof des MGG, feuerte Ralf Heckner vom 15-köpfigen MGG-Lauf-Team jeden einzelnen Läufer, jedes Team aber auch die mitlaufenden Kollegen und Eltern an, noch eine weitere Runde dranzuhängen.

Gute Stimmung

Deutschlands einst schnellste Schnauze, Dieter-Thomas Heck, war gegen den Lehrer sowas ähnliches wie ein Langsam-Schwätzer, so hängte sich Heckner in seine Aufgabe rein. Wenn er mal eine kurze Verschnaufpause machen musste, dann jagte DJ Marc und sein Technik-Team treibende Beats und wummernde Bässe in einer solchen Lautstärke über den Pausenhof, dass die späteren Freudenschreie der Siegerteams nur ein leises Säuseln waren. In all dem Tohuwabohu drehten die Teams aus den Klassen gemeinsam mit den Laufteams aus dem MGG-Sekretariat und der Lehrerschaft zusammen mit ihren Gästen unverdrossen ihre Runden. Die Gruppe des Jugendreferats Horb ließ es dabei recht gechillt angehen, doch die drei Athleten der FD/FW-Fraktion (Andrea Haigis, Anton Ade und Sven Bach) legten sich mächtig ins Zeug.

Ergebnis beeindruckt

Dass alles glatt lief, dafür sorgten all die Helferinnen und Helfer rund um den Event. Es war eine gewaltige Party, die Ergebnisse können sich sehen lassen und man darf gespannt sein, wie viel Geld bei dieser besonderen Aktion zusammengekommen ist. Insgesamt wurden von 402 Personen 3631 Runden (knapp 4000 Kilometer) gelaufen.

Siegerteams

So viele Runden sind sie gelaufen

Die Klasse 6b, die mit 29 Schülern im Nationaltrikot der deutschen Fußballnationalmannschaft antrat, konnte mit 255 gelaufenen Runden den ersten Preis in dieser Kategorie, knapp vor der 7c, die mit insgesamt 13 Sportlern antrat und am Schluss 198 Runden auf dem Zettel hatten, für sich in Anspruch nehmen. Bei den Mädchen teilten sich Marielle Teufel aus der 8a und Sofie Waldmüller aus der 6a den Preis für die meisten Runden. Sie liefen beide 14-mal den Rundkurs. Die Schüler Hannes Nagel und Pascal Uhlrich lieferten sich mit Chemielehrer Patrik Richter ein Kopf-an-Kopf-Rennen und nach Aufzeichnung des MGG-Schiedsgerichtes sind alle drei 17 Runden – also 18,7 Kilometer – gerannt. Klarer Gewinner beim Kostümwettbewerb wurde das Team der 5a, die als die schnellsten Mäuse Mexikos unterwegs waren. Kein Wunder, dass sich Klassenlehrer Ralf Heckner immer wieder mal den Sombrero aufsetzte und seine Kids anfeuert. Sieger waren jedoch alle, die mitgemacht haben. Jeder Läufer durfte sich eine persönliche Urkunde abholen und die Siegerehrung dauerte fast so lang, wie der Lauf. War aber nicht so anstrengend.