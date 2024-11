1 Bei einem Gewerbebetrieb in Hardt waren ein Metall und Wasser zusammengekommen, so dass es zu einer Reaktion kam. Foto: Wegner

Zu einem Großeinsatz zahlreicher Feuerwehren ist es bei einem Brand in einem Gewerbebetrieb am Ortsausgang von Hardt gekommen.









Großeinsatz für die Feuerwehren aus Hardt und den Umlandgemeinden sowie Schramberg in der Nacht zum Dienstag: Dort war in einem Gewerbebetrieb ein in einem Fass gelagertes Metall aus bislang unbekannten Gründen mit Wasser in Berührung gekommen.

Die Reaktion der Stoffe hatte zu einem Brand geführt, bei dem vor austretenden Gasen gewarnt worden war. Lesen Sie auch Die Einsatzkräfte waren gegen 1.30 Uhr in die Königsfelder Straße alarmiert worden, sie waren mit rund 80 Helfern, darunter rund 15 vom Roten Kreuz angerückt. Nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache übernommen.