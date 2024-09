Große Ehre für Joshua Kimmich: Vater Berthold freut sich über neue Rolle seines Sohnes in der Nationalmannschaft

Vater Berthold freut sich über neue Rolle seines Sohnes in der Nationalmannschaft

1 Es läuft auf und neben dem Platz wieder besser für den Leader aus Bösingen: Joshua Kimmich. Foto: Eibner

In der zurückliegenden Saison stand Joshua Kimmich oft in der Kritik. Sein Status als Leader schien verloren, doch nun macht ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann zum neuen Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Wir haben mit seinem Vater Berthold Kimmich gesprochen.









Link kopiert



"Er war der logische Nachfolger. Er geht mit seiner Mentalität voran", sagte Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Montag. Damit erhält der Bösinger Joshua Kimmich eine Schlüsselrolle und er steigt in der neuen Hierarchie in der Nationalmannschaft nach ganz oben auf. Mit 91 Länderspielen hat der 29-Jährige die mit Abstand meisten im aktuellen Nagelsmann-Aufgebot bestritten und ist daher die logische Wahl.