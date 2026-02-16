Gesundheitszentrum Meßstetten: Baustart noch in diesem Jahr? BeneVit will schnelle Entscheidung

Rollen noch in diesem Jahr die Bagger für das Meßstetter Gesundheitszentrum? Die Baugenehmigung liegt vor, doch die BeneVit-Gruppe wartet auf die rechtliche Klarheit.
Die Hoffnung auf einen baldigen Baustart für das Sozial- und Gesundheitszentrum der BeneVit-Gruppe am Standort „Hossinger Straße“ war im Juni vergangenen Jahres groß. Beim Bürgerempfang der Stadt Meßstetten überreichte der Erste Landesbeamte Matthias Frankenberg die Baugenehmigung an BeneVit-Chef Kaspar Pfister. Aus rein baurechtlicher Sicht wäre der Weg geebnet, heißt es auf Nachfrage aus dem Meßstetter Rathaus. Und auch die BeneVit-Gruppe würde mit dem Bau gerne beginnen, wie das Unternehmen unsere Redaktion wissen lässt