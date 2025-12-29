Gesundheitsversorgung am Hochrhein: Zwei neue Osteopathen für Wyhlen

Eine neue Doppelpraxis für Osteopathie ist nun in Wyhlen beheimatet. Worauf sie besonders Wert legen, erklären die Inhaber Jesper Burtmester und Valerie Bölker.
Valerie Bölke und Jesper Burmester sind studierte Osteopathen. Damit unterscheiden sie sich von einigen Berufskollegen. In der Regel ist zwar die Heilung des Patienten das gemeinsame Ziel, aber die Grundlagen dafür unterscheiden sich. Da aber diese Tätigkeit keiner geschützten Bezeichnung unterliegt, müssen Bölke und Burmester mit einigen Vorurteilen kämpfen.