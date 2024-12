Geschäfte in Rottweil: „Magazin“ schließt in der Königstraße – doch es gibt ein Wiedersehen

Das „Magazin“ bietet seit 44 Jahren in der Königstraße in Rottweil Schönes rund um Wohnen, Deko und mehr. Jetzt gehen die Geschäftsleute Maria Nagel und Bernhard Engler neue Wege.

Die zunächst schlechte Nachricht: Das Geschäft gegenüber der „Villa“ in der Königstraße 6 schließt zum 1. Februar 2025 – doch es wird ein Wiedersehen geben. Die Rottweiler Geschäftsleute Maria Nagel und Bernhard Engler gehen neue Wege – „die Idee bleibt, die Location ändert sich“, teilen sie mit. Es gebe also keinen Grund zur Traurigkeit bei den Kunden, aus denen über Jahrzehnte hinweg Freunde geworden seien.

Nach 44 Jahren am Standort Königstraße, außerhalb der Innenstadt, der für die bekannten Rottweiler sowohl Geschäftsadresse wie auch privater Wohnbereich war, ließ sich nun der Wunsch der beiden nach Veränderung bereits vor längerer Zeit durch den Verkauf des Hauses realisieren.

Lesen Sie auch

Neuer Laden in der Innenstadt das Ziel

Die Idee Schönes und Wohnen lebt aber weiter und soll, so die Vorstellung der Geschäftsleute, nach vollständigem Räumungsverkauf in einem neuen Ladenlokal in der Innenstadt weitergeführt werden. Wo das sein wird, steht noch nicht fest. Ein Trostpflaster für die anstehende Schließung: Ab dem 16. Dezember läuft passend zum Weihnachtseinkauf der Räumungsverkauf in der Königstraße mit allen Artikeln zum halben Preis.

In der Gastronomie bekannt

Die Geschäftsleute Maria Nagel und Bernhard Engler, die der jüngeren Geschichte der Stadt Rottweil nicht nur als Betreiber der Weinstube zum Sternen sowie der Villa Duttenhofer über Jahrzehnte einen Rahmen geboten haben, sind Experten auf dem Gebiet des stilvollen Ambientes und werden geschätzt für ihre treffsicherer Beratung.

Wer Stilvolles liebt, ist im „Magazin“ richtig. Foto: Engler

Ihre Freude am Vermitteln schöner Ideen für ein stilvolles Wohnen gehe „zu gegebener Zeit“ weiter an einem neuen Standort, wie sie versichern. Eine Pause zwischen Schließung des alten Standorts und der Eröffnung eines neuen Ladens könne es jedoch durchaus geben.

Infos: https://magazin-rottweil.com/