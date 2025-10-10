1 Nipul Patel (rechts) und sein Arbeitgeber Stefan Ganzmann. Er steht ebenso hinter Patel wie die Kreis-Grünen und viele Bürger Schönaus. Foto: Bürsten Frank Die Grünen im Landkreis äußern sich zur Ausweisung von Nipul Patel aus Schönau: Dies ignoriere den Fachkräftemangel und humanitäre Verantwortung.







Der Grünen-Kreisverband Lörrach zeigt sich in seiner Mitteilung bestürzt über die geplante Ausweisung von Nipul Patel und die Trennung von seiner Familie. Alle sind sich einig, dass es sich um einen gut integrierten Flüchtling handelt, der sich seit Jahren im Landkreis Lörrach beispielhaft engagiert, heißt es. „Diese Entscheidung steht im Widerspruch zu den drängenden Herausforderungen des Fachkräftemangels und den humanitären Werten, für die unsere Gesellschaft steht“, wird Katharina Nobs, die Co-Vorsitzende der Kreis-Grünen zitiert.