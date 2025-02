Gemeinsame Stellungsnahme: Stadtspitze und Fraktionschef kritisieren AfDlerin

1 Ein Post von Christine Amann-Vogt zu den Folgen des Ukraine-Kriegs hat bei Ratskollegen und Verwaltung für Empörung gesorgt. Foto: Köhler

Oberbürgermeister, beide Bürgermeister und die Fraktionschefs des Lahrer Gemeinderats distanzieren sich von Christine Amann-Vogt. Die Lahrer AfD spricht von einer „Kampagne“.









Link kopiert



Die AfD-Fraktionsvorsitzende hatte, wie berichtet, am 20. Januar einen Beitrag auf Facebook gepostet, in dem sie Deutschland einen „absaufenden schwarz/rot/goldenen Kahn“ nannte. Sie schrieb, dass die Heizer „mit den Knöcheln bereits im Wasser stehen und jemanden fürs Ruder suchen, ohne Kompass und ohne Wind in den Segeln“. Außerdem beklagte sie, dass der Kahn von „blau/gelbem Kriegsungeziefer angenagt“ werde. Gelb und Blau sind die Farben der ukrainischen Flagge.