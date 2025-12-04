Gemeinsam laufen: Es geht nicht um Schnelligkeit beim 200. Parkrun in Weil am Rhein

Beim Parkrun im Dreiländergarten in Weil am Rhein geht es um die Gemeinschaft von Leuten, die gern laufen – inzwischen zum 200. Mal
Der Parkrun ist mehr als ein Lauftreff: es ist eine Initiative, die länderübergreifend Leute zum Mitmachen einlädt, dem Slogan „Kostenlos. Für alle. Für immer“. Auch Weil am Rhein hat einen Parkrun, der am 6. Dezember zum 200. Mal die Läufer über die fünf Kilometer lange Strecke im Dreiländergarten führt. Start ist am Samstag um 9 Uhr, wie immer und fast überall auf der Welt – außer in Australien und Südafrika. Dort startet der Parkrun hitzebedingt bereits um 8 Uhr.