Gemeinderat Furtwangen: Stadt führt Zweitwohnungssteuer ein

Sportler aus Furtwangen und Umgebung Langläufer räumen beim Masters World Cup ab

Mit beeindruckenden Platzierungen kehrten drei erfahrene Langläufer aus der Region vom Masters World Cup in Klosters in der Schweiz zurück. Dieter Moll, Herbert Dold und Josef Ilgner feierten Erfolge. Insgesamt traten gegen 800 Athleten aus 29 Nationen an.