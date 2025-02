Soziale Einrichtungen planen Aktionstag Was macht Horb zum guten Zuhause?

Die Kooperationsgruppe „Aufbruch Quartier“ will die Bevölkerung auf das Leben in den sozialen Einrichtungen der Stadt aufmerksam machen. Am 22. Mai gibt es dazu eine Veranstaltung, bei der man sich „gemeinsam auf den Weg macht“.