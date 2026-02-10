Geburten in Rottweil: Nach Kündigung der Hebammen – jetzt steht fest, wie es weitergeht

Nachdem die Rottweiler Beleghebammen aufgrund des neuen Hebammenhilfevertrags die Reißleine gezogen und zum 31. März gekündigt hatten, gibt es jetzt Neuigkeiten.
Dieser alarmierende Schritt hatte bundesweit für Furore gesorgt: Nachdem der neue Hebammenhilfevertrag, der zwischen dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und mehreren Hebammenverbänden ausgehandelt wurde, in Kraft getreten war, hatte das Team der Rottweiler Beleghebammen geschlossen zum 31. März 2026 gekündigt. Bei einer Protestaktion in Rottweil zeigten zudem – unter einem großen Medienaufgebot – rund 500 Menschen Solidarität mit den Hebammen. Jetzt gibt es Neuigkeiten.