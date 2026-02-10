Geburten in Rottweil: Nach Kündigung der Hebammen – jetzt steht fest, wie es weitergeht

Nachdem die Rottweiler Beleghebammen aufgrund des neuen Hebammenhilfevertrags die Reißleine gezogen und zum 31. März gekündigt hatten, gibt es jetzt Neuigkeiten.

Dieser alarmierende Schritt hatte bundesweit für Furore gesorgt: Nachdem der neue Hebammenhilfevertrag, der zwischen dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und mehreren Hebammenverbänden ausgehandelt wurde, in Kraft getreten war, hatte das Team der Rottweiler Beleghebammen geschlossen zum 31. März 2026 gekündigt. Bei einer Protestaktion in Rottweil zeigten zudem – unter einem großen Medienaufgebot – rund 500 Menschen Solidarität mit den Hebammen. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Acht der Hebammen wechseln zum 1. April in die Festanstellung an der Helios Klinik Rottweil. Gleichzeitig sucht die Klinik weitere Verstärkung für den Kreißsaal.

Klinikgeschäftsführer Moritz Lang hat die freudige Nachricht laut Pressemitteilung beim Kreißsaalabend am Montag persönlich an die Anwesenden überbracht. „Damit ist klar, dass Rottweil auch künftig ein Ort bleibt, an dem Kinder zur Welt kommen. Dass wir mit diesem Weg die Geburtshilfe vor Ort sichern können, ist ausdrücklich den Hebammen zu verdanken“, betont Lang. „Sie haben Verantwortung übernommen und konstruktiv an Lösungen mitgearbeitet. Dafür danke ich ihnen. Mit der Festanstellung schaffen wir verlässliche Rahmenbedingungen – für die Teams und für werdende Familien in der Region.“

Unsere Empfehlung für Sie Protestaktion in Rottweil Große Solidarität mit den Beleghebammen Rund 500 Menschen haben in Rottweil gegen die neuen Vertragsregelungen für Beleghebammen protestiert. Die Hebammen zeigten sich überwältigt von der großen Unterstützung.

Auch aus Sicht der Hebammen ist die Entscheidung ein klares Bekenntnis zum Standort. „Viele von uns sind seit Jahren eng mit dem Kreißsaal in Rottweil verbunden. Die Festanstellung gibt uns Sicherheit und eine klare Perspektive. Wir freuen uns, die Geburtshilfe weiterhin auf gewohnt hohem Niveau fortzuführen und weiterzuentwickeln“, sagt Jessica Wenzler, Sprecherin des Rottweiler Hebammenteams.

Das Team soll wachsen

Mit der Festanstellung der Hebammen stellt die Helios Klinik die Geburtshilfe für die Zukunft auf. Das Hebammenteam soll laut Pressemitteilung wachsen: „Wir freuen uns über Bewerbungen von Hebammen, die Teil eines engagierten Teams werden und die Geburtshilfe vor Ort aktiv mitgestalten möchten“, sagt Wenzler.

Der Hebammenhilfevertrag

Was bisher geschah

Über Jahre hinweg arbeitete die Helios Klinik Rottweil erfolgreich mit den Beleghebammen zusammen. Rund 800 Geburten jährlich unterstreichen die Bedeutung des Kreißsaals für die Region, heißt es in der Pressemitteilung der Klinik. Aufgrund neuer Vergütungsregelungen, die vom GKV-Spitzenverband in Abstimmung mit dem Deutschen Hebammenverband festgelegt wurden, kündigten im November 2025 die Hebammen ihre Verträge. In den vergangenen Wochen suchten Klinik und Hebammen gemeinsam nach einer tragfähigen Lösung. Frühzeitig bot die Helios Klinik allen Beleghebammen den Wechsel in eine Festanstellung an – nun nehmen acht das Angebot verbindlich an.