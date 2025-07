Seniorin prallt in Balingen gegen Mauer

Weil sie Gas und Bremse verwechselt hat, hat eine Frau am Freitag in Balingen einen Unfall verursacht. Es entstand hoher Sachschaden.







Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Seniorin bei einem Unfall am Freitagmorgen in der Dahlienstraße in Engstlatt erlitten.