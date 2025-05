Fußball Landesliga Staffel 3: Relegationsplatz ist ersehntes Ziel

Jan Ullrich Cycling Festival in Bad Dürrheim Radstar meldet sich nach Sturz – das kostet das „Dinner of Legends“

Trotz der schweren Verletzungen nach dem Trainingssturz: Jan Ullrich wird am kommenden Wochenende beim nach ihm benannten Cycling Festival in Bad Dürrheim dabei sein. Mitfahren können Radsportfreunde nun ab 249 Euro. Das „Dinner of Legends“ kostet deutlich mehr.