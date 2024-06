In dieser Übersicht zeigen wir, wie sich die verschiedenen Landkreise in unserer Region darauf vorbereiten, die Fußballbegeisterten zu empfangen und ihnen ein unvergessliches Fußballerlebnis zu bieten.

Die EM 2024 steht vor der Tür und die Fußballbegeisterung lässt die Herzen von Tausenden von Fans in der ganzen Region höher schlagen. Was gibt es Schöneres, als die Europameisterschaft inmitten anderer begeisterter Fans zu erleben, vielleicht sogar unter freiem Himmel und vor einer Riesenleinwand?

Das ist nämlich Public Viewing, eine Erfahrung, bei der sich öffentliche Plätze, Parks und Straßen in Freiluftstadien verwandeln.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Donaueschingen - der Öschberghof

Eine große Leinwand, Getränke und Snacks gibt es beim Public Viewing des Öschberghof. Veranstaltet wird das Event in der Arena bei der Golf Academy des Hotels. Beim Eröffnungsspiel wartet auf die Fans ein besonders Schmankerl: nach jedem Tor der deutschen Mannschaft werden 20 Liter Freibier ausgeschenkt.

An Spieltagen der deutschen und spanischen Mannschaft werden während der Gruppenphase jeweils alle Spiele ausgestrahlt. Dies trifft auch auf das Achtelfinale zu. Ab dem Viertelfinale werden dann alle Spiele ausgestrahlt. Eine Stunde vor dem ersten Spiel wird an jedem übertragenen Spieltag die Arena geöffnet und eine Stunde nach dem Abpfiff des letzten Spiels geschlossen.

Adresse: Golfplatz 1, 78166 Donaueschingen

Mehr Informationen unter öschberghof.com

Niedereschach - SV Niedereschach

Schwarzwald-Tourismus berichtet, dass der SV Niedereschach im Gustav-Strohm-Stadion während der EM ein besonderes Public Viewing anbietet. Fußballfans haben die Möglichkeit, die Spiele unter freiem Himmel zu genießen. Das erste und das dritte Gruppenspiel des deutschen Teams werden laut aktueller Planung am Freitag, 14., und Sonntag, 23. Juni, ausgetragen. Das Event beginnt jeweils um 19 Uhr.

Adresse: Am Sportplatz, 78078 Niedereschach

Mehr Informationen unter sv-niedereschach.de

Villingen-Schwenningen - Sonderausstellung „Abseits des Rasens“

Wer noch ein bisschen Fußballluft schnuppern will, kann dies im Uhrenindustriemuseum in Villingen-Schwenningen tun. Dort hat vom 7. Juni, bis 10. November 2024, die Sonderausstellung „Abseits des Rasens“ geöffnet. Am 14. Juli, wird zusätzlich das EM-Finale übertragen. Der Eintritt kostet drei Euro.

Adresse: Bürkstraße 39, 78054 Villingen-Schwenningen

Mehr Informationen unter uhrenindustriemuseum.de

Unterkirnach – Im Festzelt am Sportplatz

Im Festzelt am Sportplatz Unterkirnach werden alle EM-Spiele mit deutscher Beteiligung ausgestrahlt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Festzelt am Sportplatz, 78089 Unterkirnach

Triberg – daHeim

Im daHeim in Triberg wird das Eröffnungsspiel am Freitag, 14. Juni, übertragen. Reservierungen sind möglich.

Adresse: An der Gutach 1, 78098 Triberg

Mehr Informationen unter instagram.com/daheim_triberg

Kreis Rottweil

Rottweil-Hausen – Café Fritz&Fridda

In Rottweil werden alle Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft live im Fritz&Fridda übertragen. Der Einlass erfolgt eine Stunde vor Spielbeginn, weitere Spiele werden im Laufe des Turniers noch angekündigt.

Das Café bietet seinen Gästen auch ein kleines Speise- und Getränkeangebot.

Adresse: Bühlingerstr. 16, 78628 Rottweil

Mehr Informationen unter prima-hausen.de

Rottweil - diese Kneipen bieten Public Viewing an

Alte Post: Ausgestrahlt werden alle Deutschland-Spiele.

Adresse: Flöttlinstorstrasse 8, 78628 Rottweil

Mehr Informationen unter facebook.com/aporottweil

Wandelbar: Ausgestrahlt werden alle Deutschland-Spiele.

Adresse: Neckartal 67 , 78628 Rottweil

Mehr Informationen unter instagram.com/wandelbar.rottweil

Onkel Rudis: Ausgestrahlt werden alle Deutschland-Spiele. Ab dem Achtelfinale dann alle Spiele.

Adresse: Hauptstraße 52, 78628 Rottweil

Mehr Informationen unter instagram.com/onkelrudis

PaLu: Ausgestrahlt werden alle Deutschland-Spiele

Mehr Informationen unter instagram.com/palu_rw

Schramberg - Szene 64

Auch in Schramberg dürfen sich Fußballfans über ein Public-Viewing freuen. In Szene 64 werden alle deutschen Partien übertragen. Der Einlass erfolgt eine Stunde vor Spielbeginn. Für die Veranstaltung ist ein Ticket erforderlich, das vor Ort erworben werden kann. Die Gebühr beträgt fünf Euro und drei Euro für Schüler und Studenten. Gäste dürfen sich über ein leckeres gastronomisches Angebot freuen.

Adresse: Geißhaldenstraße 49, 78713 Schramberg

Mehr Informationen unter instagram.com/szene64schramberg

Zollernalbkreis

Burladingen - Stadthalle

Der Förderverein Sport & Kultur überträgt die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft live in der Stadthalle. Der Eintritt ist frei. Für Bewirtung ist gesorgt.

Adresse: Albstraße 15, 72393 Burladingen

Mehr Informationen unter schwarzwaelder-bote.de/em-in-der-burladinger-stadthalle

Hechingen - Weiherstadion

Rund 15000 Fans werden beim „Baxter Public Viewing“ im Weiherstadion in Hechingen erwartet. Die Besucher können das Spektakel auf einer 6,40 mal 3,20 Meter großen LED-Leinwand in der Mitte des Spielfeldes verfolgen. Darüber hinaus übernehmen die örtlichen Vereine die Verpflegung.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Eintrittskarte erforderlich. Interessierte können diese im Vorverkauf für vier Euro im Bürgerbüro erwerben. An der Abendkasse beträgt die Gebühr fünf Euro.

Spielplan und Rahmenprogramm:

Das Eröffnungsspiel ist am Freitag, 14. Juni, Einlass ab 17 Uhr. Die Band „The Dewy Lilies“ tritt auf einer separaten Bühne auf.

Das zweite Spiel ist am Mittwoch, 19. Juni, Einlass ab 16 Uhr. Für Familien mit Kindern gibt es Sitzplätze direkt auf dem Spielfeld vor der LED-Leinwand.

Das dritte Spiel ist am Sonntag, 23. Juni, Einlass ab 18 Uhr. Die Besucher können an einer Tombola-Verlosung teilnehmen.

Sollte Deutschland weiterkommen wird auch das Achtelfinale übertragen. Die Zuschauer haben dann die Möglichkeit, den Tischfußball-Weltmeister Oktay Mann am Kickertisch herauszufordern.

Adresse: Badstraße 4, 72379 Hechingen

Mehr Informationen unter instagram.com/fchechingen

Bisingen-Steinhofen - TSV Halle in Steinhofen

Anlässlich der Spiele werden klassische Stadionwürstchen und Bier vom Fass serviert. Die TSV-Halle wird mit Stehtischen, Bänken und Stühlen ausgestattet sein, so dass rund 150 Gäste bequem Platz finden. Alle Spiele der deutschen Mannschaft in der Gruppenphase werden zunächst auf einer etwa vier Meter breiten Leinwand übertragen.

Die TSV Halle in Steinhofen wird bereits eine Stunde vor Anpfiff für die Besucher zugänglich sein.

Adresse: Balinger Straße 8, 72406 Bisingen

Mehr Informationen unter tsv-steinhofen.de

Balingen - Plaza

Am Freitag, dem 14. Juni, findet auf der Plaza ein Public Viewing statt. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Anpfiff ist um 21 Uhr. Auch hier wird das Spiel auf einer Großleinwand live übertragen. Die Binsenhexen Balingen e. V. und die Narrenzunft Frommern e. V. bewirten.

Adresse: Plaza Balingen, 72336 Balingen

Mehr Informationen unter balingen.de

Haigerloch - Witthauhalle

Im Rahmen des 46. Stadtmusikfestes in Haigerloch findet am Freitag, dem 14. Juni, um 21 Uhr ein Public Viewing des ersten Spiels in der Witthauhalle statt. Bereits um 19 Uhr beginnt das Fest mit einem schwäbischen Abend mit Fassanstich, Musikantenvesper und Unterhaltung durch die Blaskapelle „Blowfeld“.

Adresse: Oberstadtstraße 76, 72401 Haigerloch

Mehr Informationen unter skhaigerloch.de

Kreis Freudenstadt

Freudenstadt - oberer Marktplatz

Freudenstadt verwandelt den oberen Marktplatz in ein Stadion für die Europameisterschaft. Wie Freudenstadt Tourismus mitteilt, werden alle Vorrundenspiele der deutschen und dänischen Mannschaften sowie alle Spiele der Hauptrunde auf einer modernen LED-Leinwand übertragen. Der Eintritt ist frei. Der Marktplatz wird mit schwarz-rot-goldenen und rot-weißen Fahnen geschmückt sein, da die dänische Nationalmannschaft ihr Basislager in Freudenstadt hat.

Adresse: Marktplatz 1, 72250 Freudenstadt

Mehr Informationen unter freudenstadt.de.

Horb am Neckar - Gastronomen bieten Public Viewing an

Bistro Haag: Alle Spiele werden gezeigt. Bei jedem Sieg der deutschen Nationalmannschaft gibt es eine Runde aufs Haus.

Adresse: Bahnhofplatz 10, 72160 Horb am Neckar

Gleis Süd: Auch am Bahnhof wird das Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft ausgestrahlt.

Adresse: Bahnhof 1, 72160 Horb am Neckar

Kö23: Zum Eröffnungsspiel gibt es spezielle EM-Würste und Leckereien.

Adresse: Mühlener Torweg 23, 72160 Horb am Neckar

Rauschbart: Alle Spiele der deutschen Mannschaft und andere EM-Spiele werden während der Öffnungszeiten im Fernsehen übertragen.

Adresse: Rauschbart 1, 72160 Horb am Neckar

Porto Neckar Kiosk am Alten Freibad: Public Viewing des Eröffnungsspiels mit TV.

Adresse: Fürstabt-Gerbert -Straße 15, 72160 Horb am Neckar

Loßburg - Rathausplatz

In Loßburg wird der Rathausplatz während der EM 2024 zur ultimativen Fanmeile. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live übertragen. Der Eventsommer startet am Freitag, 14. Juni, um 15 Uhr mit einem feierlichen Fassanstich und einer Warm-up Party mit DJ Fichtenwald. Um 21 Uhr beginnt dann die Liveübertragung des ersten Spiels der deutschen Mannschaft.

Am Mittwoch, 19. Juni, wird ab 16 Uhr bewirtet, ab 18 Uhr wird das zweite Spiel der deutschen Nationalelf live übertragen.

Am Sonntag, den 23. Juni, öffnen die Bewirtungsstände um 18 Uhr, bevor um 21 Uhr das dritte Spiel gezeigt wird.

Am Freitag, den 12. Juli, steigt ab 16 Uhr die „After-Work Beach-Party“ mit DJ Hansi.

Am Sonntag, den 14. Juli, könnt ihr ab 18 Uhr bewirtet werden, bevor um 21 Uhr das EM-Finale live übertragen wird.

Weitere Termine werden bekannt gegeben, falls die deutsche Nationalmannschaft weiterkommt.

Adresse: Hauptstraße 50, 72290 Loßburg

Mehr Informationen unter lossburg.de

Baiersbronn – Naturbad

Im Naturbad in Baiersbronn-Mitteltal bieten die Evangelische Jugend Mitteltal (EJM) und der Naturbadverein ein Public Viewing an. Übertragen werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase: zuerst am Freitag, dem 14. Juni, um 21 Uhr, dann am Mittwoch, dem 19. Juni, um 18 Uhr und schließlich am Sonntag, dem 23. Juni, um 21 Uhr.

Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist kostenlos. Die Einnahmen werden für die Jugendarbeit in Mitteltal und den Erhalt des Naturbades verwendet.

Adresse: Ilgenbachstraße 1, 72270 Baiersbronn

Mehr Informationen unter naturbad-mitteltal.de

Baiersbronn – Gemeindehaus Obertal

Im Gemeindehaus Obertal werden alle Spiele mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase übertragen. Der Saal eröffnet eine Stunde vor Anpfiff. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Adresse: Kraftenbuckelweg 11, 72270 Baiersbronn

Mehr Informationen unter gemeinde-mitteltal-obertal.de

Kreis Calw

Monakam – Feuerwehr

Im Luftkurort Monakam können Fußballfans bei der Feuerwehr alle Deutschland-Spiele verfolgen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bewirtet wird bei 21 Uhr-Spielen jeweils ab 19 Uhr und bei 18 Uhr-Spielen ab 17 Uhr.

Adresse: Brunnenstraße 20, 75378 Bad Liebenzell

Mehr Informationen unter facebook.com/BadLiebenzell

Ortenaukreis

Friesenheim - Offohalle

In der Offohalle in Friesenheim wird ebenfalls ein Public Viewing zum EM-Auftakt angeboten. Zusätzlich finden ab 17.30 Uhr die Paddelboot-Meisterschaften statt, die für zusätzlichen Spaß und Unterhaltung sorgen.

Adresse: Prinzenstraße 12, 77948 Friesenheim

Mehr Informationen unter friesenheim.de

Hornberg - Sportplatz

Beim Sportplatz in Hornberg wird es eine Liveübertragung verschiedener EM-Fußballspiele geben. Dabei wird Bier vom Fass ausgeschenkt und Essen vom Grill serviert. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Frombachstraße 51, 78132 Hornberg

Mehr Informationen unter stadtanzeiger-ortenau.de

Rust- Europapark

Fußballfans haben ab dem 14. Juni, die Möglichkeit, beim Public Viewing alle Spiele der Fußball-EM im Europapark auf der Piazza „Colosseo“ zu schauen. Die Gäste erwarten auch eine Vielzahl an Showprogrammen und moderierten Events.

Adresse: Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust

Mehr Informationen unter europapark.de

Rust - Pfarrheim St. Michael

Die Seelsorgeeinheit lädt im Pfarrheim St. Michael zum Public Viewing ein. Übertragen werden alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Im Hof gibt es eine Grillstation mit Bier vom Fass, die Bewirtung beginnt jeweils 90 Minuten vor Anpfiff.

Adresse: Hindenburgstraße 34, 77977 Rust

Mehr Informationen unter se-rust.de

Oberkirch

Am August-Ganther-Platz in Oberkirch werden alle Deutschland-Spiele live übertragen. Angeboten werden verschiedene Speisen- und Getränkemöglichkeiten. Der Eintritt ist frei.

Adresse: August-Ganther-Straße, 77704 Oberkirch

Mehr Informationen unter oberkirch.de