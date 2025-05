Bei der Niederlage in Oberschopfheim zeigte die Allgaier-Elf nach durchwachsener erster Hälfte und starker Druckphase der Gastgeber zu Beginn der zweiten Halbzeit Moral, hielt lange das Remis, hatte sogar selbst die Chance auf den Sieg – und wurde am Ende doch wieder nicht belohnt.

Die Partie begann mit einem Schockmoment. Bereits in der dritten Minute musste Oberschopfheims Jacob Ruf nach einem unglücklichen Zweikampf verletzt vom Platz. Das Spiel war daraufhin längere Zeit unterbrochen und fand in der Folge zunächst kaum Rhythmus.

Lesen Sie auch

Beide Teams taten sich im Spielaufbau schwer, Präzision und Tempo fehlten. Es entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel. Den ersten ernstzunehmenden Abschluss verzeichnete Oberschopfheim durch Joshua Stortz (20.), auf der Gegenseite versuchte der SVS sein Glück über die Flügel, blieb im letzten Drittel aber oft zu ungenau.

Gleich zweimal rettete das Aluminium für Steinach, zuerst bei Hofstetters Schuss aus 16 Metern (24.), später erneut nach einem Versuch von Timo Schwend (41.). Auch der Nachschuss landete in den Händen von SVS-Schlussmann Mario Echle.

Zwei Chancen in Halbzeit 1

Die einzigen nennenswerten Chancen der Kinzigtäler im ersten Durchgang vergaben Marco Vetter in der 25. Minute und Sebastian Krämer in Minute 43 nach Vorlage von Vetter.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber spürbar den Druck. Eine Ecke von rechts landete an der Latte (51.), ein Kopfball von Timo Schwend (56.) wurde von Echle mit starker Reaktion entschärft. Immer wieder waren es der Steinacher Torhüter oder das Aluminium, die den SVS im Spiel hielten. Auch bei den Distanzschüssen von Schwend (61.) auf der einen und Yannick Kauk auf der anderen Seite (68.) behielten die Keeper die Oberhand.

Marco Vetter hat das 1:0 auf dem Fuß

Erst in der Schlussphase konnte sich die Allgaier-Elf wieder aus der Umklammerung befreien und selbst offensive Akzente setzen. Die beste Gelegenheit zur Führung vergab Marco Vetter in der 78. Minute nach feiner Flanke von Robin Schmid. Oberschopfheims Keeper parierte stark. Es war die große Chance auf drei ganz wichtige Punkte.

Dann wird es bitter

Doch es kam anders. In der 89. Minute führte eine erneut unnötige Ecke von rechts zum entscheidenden Gegentreffer. Dieses Mal war Marco Hofstetter per Kopf zur Stelle und besiegelte mit seinem späten Tor die bittere Auswärtsniederlage des SV Steinach. Auch ein letztes Aufbäumen und ein weiterer starker Reflex von Echle in der Nachspielzeit (90.+4) änderten nichts mehr am knappen Endstand.

Weiter in der Gefahrenzone

So verpassten die Kinzigtäler nicht nur den Sprung bis auf einen Punkt an Oberschopfheim heran, sondern bleiben mit 30 Zählern weiter in der Gefahrenzone der Tabelle. Positiv bleibt: Die Einstellung stimmte, das Team zeigte Moral und hatte die gefährlichen Standardsituationen der Gastgeber über weite Strecken im Griff – allen voran den kopfballstarken Andreas Bürkle.

Das Quäntchen Glück fehlt

Am Ende aber fehlte das Quäntchen Glück, das man im Abstiegskampf so dringend braucht. Überschattet wurde das Spiel von der Verletzung von Jacob Ruf.