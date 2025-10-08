Furtwangen verhandelt mit Umland: Stadt möchte hohe Kosten nicht alleine tragen

Rund 24 Millionen Euro haben Anbau und Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule in den vergangenen Jahren gekostet. Umlandgemeinden sollen sich an den Kosten beteiligen.
Die Stadt Furtwangen erhofft sich eine finanzielle Entlastung und beruft sich auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs von 2022. Darin wurde festgestellt, dass Schulen mit einem Anteil auswärtiger Schüler von durchschnittlich 30 Prozent oder höher eine überörtliche Bedeutung hätten, was eine Beteiligung umliegender Kommunen an Sanierungskosten rechtfertige.