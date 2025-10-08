Furtwangen verhandelt mit Umland: Stadt möchte hohe Kosten nicht alleine tragen

Rund 24 Millionen Euro haben Anbau und Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule in den vergangenen Jahren gekostet. Umlandgemeinden sollen sich an den Kosten beteiligen.

Die Stadt Furtwangen erhofft sich eine finanzielle Entlastung und beruft sich auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs von 2022. Darin wurde festgestellt, dass Schulen mit einem Anteil auswärtiger Schüler von durchschnittlich 30 Prozent oder höher eine überörtliche Bedeutung hätten, was eine Beteiligung umliegender Kommunen an Sanierungskosten rechtfertige.

Wie Furtwangens Hauptamtsleiter Florian Merz auf Anfrage erklärt, laufe derzeit die „Freiwilligkeitsphase“, in der sich Stadt und betroffene Umlandgemeinden auf ein gemeinsames Vorgehen einigen sollen. Wenn das nicht gelinge, könne es letztlich zur „Zwangsphase“ kommen, in der das Kultusministerium bezüglich der Beteiligung an den Sanierungskosten eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung verbindlich festsetze.

„Die betroffenen Kommunen haben alle ihre Bereitschaft zu Verhandlungen ausgesprochen, womit wir uns in der Freiwilligkeitsphase befinden“, freut sich Merz. Betroffen sind Vöhrenbach und Gütenbach, aber auch Brigachtal, Unterkirnach, Schonach, Schönwald, Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen und Simonswald – von all diesen Kommunen besuchen Schüler das OHG in Furtwangen.

6,6 Millionen Euro als Verhandlungsgrundlage

Verhandlungsgrundlage seitens Furtwangen sind 6,6 Millionen Euro, die anteilsmäßig, abhängig von deren Schülerzahlen im OHG, von den Kommunen übernommen werden sollen. Wobei Merz anmerkt, dass diese Summe eine Verhandlungsgrundlage sei, es also noch Spielraum gebe.

Wer wie viel übernehmen soll, das ist laut Merz noch Gegenstand der Verhandlungen, „weshalb wir hierzu noch keine Aussage treffen können. Gerade die Zusammensetzung der Gesamtforderung und die Ausgestaltung des Verteilerschlüssels sind zentrale Verhandlungspunkte.“ Weiter erklärt er: „Ich kann aber sagen, dass die anteilsmäßig am meisten betroffenen Kommunen Vöhrenbach, Schönwald, Gütenbach und Donaueschingen – in dieser Reihenfolge – sind.“

Die Umlandgemeinden hätten sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Vöhrenbachs Bürgermeister Heiko Wehrle sei als Sprecher und Ansprechpartner gegenüber der Stadt Furtwangen bekanntgegeben worden.

Freiwilligkeitsphase „für alle Seiten attraktiver“

Eine Einigung in der Freiwilligkeitsphase sei „für alle Seiten attraktiver als eine Festsetzung durch die oberste Schulaufsichtsbehörde“, betont Merz. Die verhandelnden Kommunen hätten in dieser Phase „einen recht weiten Gestaltungsspielraum“, sei es durch eine Streckung von Zahlungszielen, einer Aufteilung der Summe in Teilzahlungen, bei den Berechnungsmodalitäten und anderem mehr.

Merz erkennt das Konfliktpotenzial. Es sei „für alle Seiten klar, dass diese Situation, welche seitens der Rechtsprechung geschaffen wurde und seitens des Landes, zumindest für unseren Fall, es keine andere Regelung durch das Land gibt, unglücklich ist“. Alle Verhandlungspartner sähen die jeweils anderen Zwänge und Probleme. „Folglich sind alle Beteiligten daran interessiert, dass eine für alle Seiten tragbare Vereinbarung gefunden wird.“

Auch Furtwangen wird zur Kasse gebeten

Doch auch Furtwangen bleibt nicht verschont vor Zahlungsaufforderungen, weil Schüler von hier Schulen in umliegenden Städten besuchen. Merz spricht von derzeit zwei Anfragen, nämlich aus Donaueschingen und Villingen-Schwenningen. „Die Stadt Furtwangen hat auch hier Verhandlungsbereitschaft, beziehungsweise die Zustimmung zum Eintritt in die Freiwilligkeitsphase signalisiert.“ Da die rechnerischen Schülerzahlen aus Furtwangen in den betroffenen Schulen in Villingen-Schwenningen und Donaueschingen aber sehr gering seien, liege der Verhandlungsschwerpunkt bei anderen Kommunen. „Wir warten ab, wie sich diese Verhandlungen entwickeln.“