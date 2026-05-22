Für 15 Millionen Euro: Neue Sporthalle in Ettenheim muss bis 2029 fertig sein

Auf dem ehemaligen Stückle-Areal in Ettenheim soll eine neue Sporthalle entstehen. Diese muss in drei Jahren fertig sein, weil dann die Herbert-König-Halle saniert wird.
Die Stadt Ettenheim hat im Jahr 2015 das ehemalige Stückle-Areal in der Schwarzwaldstraße erworben. Die Zielsetzung war von Anfang an eine öffentliche Nutzung. Zwei Projekte wurden immer wieder genannt: der Bau einer neuen, zusätzlichen Sporthalle und eine große Parklösung nahe der Innenstadt. Der Erwerb wurde damals durch das Sanierungsgebiet gefördert.