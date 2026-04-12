Fünf Jugendliche in Klinik: Grillparty in Garage führt zu Rettungseinsatz in Waldmössingen

Ein evakuiertes Elternhaus und fünf Jugendliche mit dem Verdacht einer Kohlenmonoxidvergiftung in der Klinik – so endete eine Grillparty im Schramberger Stadtteil Waldmössingen.
Einen schönen Grillabend wollten fünf Jugendliche und junge Erwachsene am Samstagabend in Waldmössingen in der Seedorfer Straße verbringen. Die Personen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren grillten zunächst vor dem Wohnhaus. Wegen des schlechten Wetters entschlossen sie sich, die Grillfeier in die am Wohnhaus angebaute Garage zu verlegen. Hierbei wurde offensichtlich auch kurzzeitig das Garagentor geschlossen.