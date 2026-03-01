Flüchtlinge in Lörrach: Stadt muss 2027 etwa 33 Flüchtlinge unterbringen

Ohne weitere Diskussion hat der Lörracher Gemeinderat den Bericht über die Situation bei der Flüchtlingsunterbringung passieren lassen.
Weil die Stadt im kommenden Jahr nach derzeitigem Stand nur 33 Geflüchtete unterbringen muss, können teure Projekte wie die Erweiterung der Anlage in Haagen (Neumatt/Brunnwasser) entweder auf Eis gelegt oder, wie die Umwandlung des ehemaligen Polizeireviers, ganz aufgegeben werden. Die Stadt Lörrach spart sich damit Vorleistungen in Höhe von mehreren Millionen Euro.